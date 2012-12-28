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245
38 минут назад
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20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей

Заработали они на этом 500 евро и 10 000 рублей.

Липецкие полицейские задержали двух дропперов, которые 4 июля забрали у 71-летнего пенсионера около 4 миллионов рублей и перевели их мошенникам. Заработали они на этом 500 евро, которые не принял банкомат, плюс ещё 10 000 рублей им перевели на карту в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Пенсионера обманывали по многоступенчатой схеме. Сначала ему сообщили, что в доме планируется отключение воды и для подвоза попросили продиктовать код из SMS.

Потом позвонил «сотрудник ФСБ» и напугал, что данные утекли мошенникам. Было необходимо связаться со специалистом «Центрального Банка».

Позже лжеработники различных структур, запугав уголовной ответственностью и обыском в квартире, предложили пенсионеру передать все имеющиеся деньги для проведения «экспертизы».

Пенсионер согласился, и отдал накопления в рублях и валюте неизвестному (второй курьер ждал в машине), после чего обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами отдела полиции №3 вышли на след и задержали 20-летнего и 19-летнего курьеров, находящихся в Воронеже. Они нашли нелегальную подработку в мессенджере. В их обязанности входил перевод добытых дистанционными подельниками денег на указанные ими расчётные счета. За участие в криминальной схеме они получили около 60 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
СССР
18 минут назад
мошенники как раз ищут таких смартфонистов ищущих легкие деньги в интернете, всё поотключать уже давно пора.
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Павел
24 минуты назад
Внукам и детям нужно деньги дарить, тогда мошенникам ничего не останется.
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