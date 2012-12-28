Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из самых редких автомобилей в мире «всплыл» в Липецке
Общество
14-летний мальчик ушел из дома и не вернулся
Происшествия
Большегруз снес насмерть человека на подъезде к Липецку
Происшествия
Пропавший в Новой Деревне подросток найден
Происшествия
В Липецкой области температура поднимается все выше
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
Читать все
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Происшествия
Сирены звучат в Липецке
Происшествия
На охрану парков Липецка и Зеленого острова планируют потратить шесть миллионов рублей
Общество
Новый состав областного Совета выберут 20 сентября
Общество
Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима
Происшествия
Липецкая область — на 42 месте в стране по доступности бензина
Происшествия
Угроза атаки миновала
Происшествия
Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА
Происшествия
Сотрудники НЛМК собрали на субботниках 1300 мешков мусора
НЛМК Live
Липчане застраховали жизни почти на два миллиарда рублей
Общество
Читать все
Происшествия
422
сегодня, 14:27
2

Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА

С восьми утра до двух часов дня над 13 регионами страны и Черным морем перехвачены 124 беспилотника.

Минобороны РФ сообщило о 124 беспилотниках самолетного типа перехваченных сегодня над 13 регионами страны и Черным морем. В числе этих регионов — Липецкая область.

«C 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Утром 8 июня режим «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце и Липецке, Елецком, Липецком округах. Сейчас в области действует жёлтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
1
0
4
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Клавдия
44 минуты назад
Конец когда - нибудь будет этой песни ?
Ответить
СССР
9 минут назад
запад столько денеХ вбухал, и скажет хватит, не смешите...
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить