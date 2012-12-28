«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима
Происшествия
422
сегодня, 14:27
2
Липецкая область в числе регионов, где утром сбивали БПЛА
С восьми утра до двух часов дня над 13 регионами страны и Черным морем перехвачены 124 беспилотника.
«C 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Министерства обороны.
Утром 8 июня режим «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце и Липецке, Елецком, Липецком округах. Сейчас в области действует жёлтый уровень «Воздушная опасность».
1
0
4
0
0
Комментарии (2)