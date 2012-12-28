20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 09:45
Дроны сбивали над Липецкой областью
За ночь над 17 регионами страны, Азовским и Черным морями перехвачен 381 БПЛА.
В числе атакованных и все соседние с Липецкой областью регионы: Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области.
Ночью в Липецкой области объявлялись сначала красный уровень воздушной тревоги «Угроза атаки БПЛА», а затем ракетная опасность. С половины восьмого утра в области отменены все уровни тревоги.
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