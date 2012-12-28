Дроны сбивали над Липецкой областью

За ночь над 17 регионами страны, Азовским и Черным морями перехвачен 381 БПЛА.

Липецкая область — в числе атакованных этой ночью регионов страны. По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 08:00 средствами ПВО над 17 регионами страны, акваториями Азовского и Черного морей уничтожен 381 беспилотник самолетного типа.В числе атакованных и все соседние с Липецкой областью регионы: Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области.Ночью в Липецкой области объявлялись сначала красный уровень воздушной тревоги «Угроза атаки БПЛА», а затем ракетная опасность. С половины восьмого утра в области отменены все уровни тревоги.