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Политика
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сегодня, 15:48
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На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец
Сегодня последний день подачи документов претендентов на должность в комиссию по выборам главы Липецка. Кто будет руководить городской администрацией, станет известно на сессии горсовета в конце июня.
Министерство 43-летний уроженец села Красное возглавляет чуть больше года — с мая 2025-го. Как говорят в правительстве области, за это время Андрей Мартынец зарекомендовал себя грамотным управленцем. В случае, если он не станет мэром Липецка, ему предложат возглавить один из муниципалитетов области.
Андрей Мартынец окончил ВГУ по специальности «Юриспруденция». В администрации Липецкой области работает 2009 года: сначала в правовом управлении, а с 2015 года — в управлении экологии.
Конкуренцию министру экологии составит бывший первый вице-мэр города Михаил Щербаков, которого на должность главы города выдвинула партия «Единая Россия».
Михаилу Щербакову 48 лет. Он работал в мэрии Липецка с 2003-го до 2007-го года, а затем с 2017-го до 2020-го: ведущим специалистом и заместителем начальника отдела управления градостроительства, заместителем главы города, первым вице-мэром. В марте 2020-го ушел в отставку и переехал в Москву. До последнего времени Щербаков работал в Росатоме.
Сегодня последний день выдвижения кандидатов на должность главы Липецка и подачи соответствующих документов в комиссию по отбору претендентов при областном министерстве внутренней политики. Затем выдвинутые кандидатуры должен утвердить губернатор. Окончательный выбор сделают депутаты городского Совета Липецка — соответствующая сессия Совета назначена на 30 июня.
Напомним, должность главы администрации Липецка стала вакантной 24 февраля, когда Липецкий горсовет принял отставку занимавшего ее с июня 2024 года Романа Ченцова. Сейчас полномочия главы города исполняет вице-мэр Светлана Бедрова.
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