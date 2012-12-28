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сегодня, 15:48
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На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец

Сегодня последний день подачи документов претендентов на должность в комиссию по выборам главы Липецка. Кто будет руководить городской администрацией, станет известно на сессии горсовета в конце июня.

Областная общественная палата выдвинула на должность главы администрации Липецка 43-летнего Андрея Мартынца — регионального министра природных ресурсов и экологии.

Министерство 43-летний уроженец села Красное возглавляет чуть больше года — с мая 2025-го. Как говорят в правительстве области, за это время Андрей Мартынец зарекомендовал себя грамотным управленцем. В случае, если он не станет мэром Липецка, ему предложат возглавить один из муниципалитетов области.

Андрей Мартынец окончил ВГУ по специальности «Юриспруденция». В администрации Липецкой области работает 2009 года: сначала в правовом управлении, а с 2015 года — в управлении экологии. 

Конкуренцию министру экологии составит бывший первый вице-мэр города Михаил Щербаков, которого на должность главы города выдвинула партия «Единая Россия».

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Михаилу Щербакову 48 лет. Он работал в мэрии Липецка с 2003-го до 2007-го года, а затем с 2017-го до 2020-го: ведущим специалистом и заместителем начальника отдела управления градостроительства, заместителем главы города, первым вице-мэром. В марте 2020-го ушел в отставку и переехал в Москву. До последнего времени Щербаков работал в Росатоме.

Сегодня последний день выдвижения кандидатов на должность главы Липецка и подачи соответствующих документов в комиссию по отбору претендентов при областном министерстве внутренней политики. Затем выдвинутые кандидатуры должен утвердить губернатор. Окончательный выбор сделают депутаты городского Совета Липецка — соответствующая сессия Совета назначена на 30 июня. 

Напомним, должность главы администрации Липецка стала вакантной 24 февраля, когда Липецкий горсовет принял отставку занимавшего ее с июня 2024 года Романа Ченцова. Сейчас полномочия главы города исполняет вице-мэр Светлана Бедрова

глава администрации Липецка
«Единая Россия»
выборы
Андрей Мартынец
Михаил Щербаков
Роман Ченцов
Светлана Бедрова
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
:D
3 минуты назад
"Предельно допустимый"
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Элиот
17 минут назад
Регистрирует комиссия, утверждает губернатор, выбирают депутаты. Горожане молча курят в сторонке. Ну как власть относится к горожанам , так и горожане относятся к власти. По принципу мы вас не выбирали.
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Гость
22 минуты назад
Какая экология была все видели. По ходу такая и деятельность будет от данного экипажа и в новой должности если достанется.
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Когда-то будет хорошо
23 минуты назад
А для нас что изменится для обычного народа?
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И...
26 минут назад
Будет везде экотехнопарк
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Дошли до ручки
26 минут назад
Видно совсем беда с кадрами…зеленый остров - за плату, городской пляж - в траурные раздевалки с грязным песком, в быхановом саду сами себя награждают на «цветущем городе»…. Что происходит, стесняюсь спросить? С городом-курортом, городом металлургов???
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седой
31 минуту назад
хочется заметить однакО - что и первый и второй кандидат, всю свою сознательную трудовую деятельность провели видимо в административных аппаратах.....не понятно у нас закончились нормальные кандидаты, те кто реально имеет опыт хоть какой то практической деятельности, хоть чтото создали или придумали...городу нужен Хозяйственник Практик а не кабинетный клерк!!!
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й
33 минуты назад
Одни министры. А экологии нет.
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Так и есть
37 минут назад
Всё решает , хорошо сказал ! Больше и ничего добавить !
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Колян
37 минут назад
А кандидат от простого народа, кто?
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