На должность мэра Липецка выдвинут министр экологии Андрей Мартынец

Сегодня последний день подачи документов претендентов на должность в комиссию по выборам главы Липецка. Кто будет руководить городской администрацией, станет известно на сессии горсовета в конце июня.



