«На стоп — 25 секунд, на езду — 11»

На въезде в Липецк с Воронежского шоссе машины больше стоят, чем едут.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе перед кольцевой развязкой у памятника Танкистам (у магазина «Бонус») образовалась пробка. На присланном GOROD48 видеоролике, работа светофора, который горит красным для водителей 25 секунд, а зеленым — всего 11.Мы переслали этот ролик в МБУ «Липецкгорсвет». Нам сообщили, что работу светофора отладят в ближайшее время.Возможно, светофор перенастроили на такую работу в середине минувшей недели, чтобына Воронежское шоссе с проспекта Победы и улицы Катукова на время ремонта канализационного коллектора на кольцевой развязке у памятника Танкистам (который продолжался с восстановлением дороги на месте раскопки с понедельника по субботу). Все это время водители объезжали место работ по проезду у магазина «Апельсин» с выездом на Воронежское шоссе и последующим разворотом в сторону той же развязки у танка.