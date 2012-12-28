20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 10:22
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«На стоп — 25 секунд, на езду — 11»
На въезде в Липецк с Воронежского шоссе машины больше стоят, чем едут.
Мы переслали этот ролик в МБУ «Липецкгорсвет». Нам сообщили, что работу светофора отладят в ближайшее время.
Возможно, светофор перенастроили на такую работу в середине минувшей недели, чтобы дать возможность объезжать заблокированный выезд на Воронежское шоссе с проспекта Победы и улицы Катукова на время ремонта канализационного коллектора на кольцевой развязке у памятника Танкистам (который продолжался с восстановлением дороги на месте раскопки с понедельника по субботу). Все это время водители объезжали место работ по проезду у магазина «Апельсин» с выездом на Воронежское шоссе и последующим разворотом в сторону той же развязки у танка.
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