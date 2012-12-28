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Общество
1003
сегодня, 10:22
6

«На стоп — 25 секунд, на езду — 11»

На въезде в Липецк с Воронежского шоссе машины больше стоят, чем едут.

Сегодня на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе перед кольцевой развязкой у памятника Танкистам (у магазина «Бонус») образовалась пробка. На присланном GOROD48 видеоролике, работа светофора, который горит красным для водителей 25 секунд, а зеленым — всего 11.

Мы переслали этот ролик в МБУ «Липецкгорсвет». Нам сообщили, что работу светофора отладят в ближайшее время.

Возможно, светофор перенастроили на такую работу в середине минувшей недели, чтобы дать возможность объезжать заблокированный выезд на Воронежское шоссе с проспекта Победы и улицы Катукова на время ремонта канализационного коллектора на кольцевой развязке у памятника Танкистам (который продолжался с восстановлением дороги на месте раскопки с понедельника по субботу). Все это время водители объезжали место работ по проезду у магазина «Апельсин» с выездом на Воронежское шоссе и последующим разворотом в сторону той же развязки у танка.
пробка
дорожное движение
светофоры
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Мизантроп
19 минут назад
что то машин не убавляется
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Философ
31 минуту назад
У каждой гадости есть фамилия и должность. Конкретный человек сделал эту настройку по определённым умозаключениям.
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Также
41 минуту назад
На Баумана, где Лукойл заправка! И?
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Гость
55 минут назад
А ещё почти все звёзды в город сделаны 2х полосными. Коснись что и встанет весь везд в город так же как и выезд. Не одной развязки на этих дорогах( кроме Донковской) Не ужели нельзя расширить дороги ?
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НКВД
55 минут назад
На выезде с ул. Ю. Натуралистов на ул. Папина такая же беда 11 секунд, и это при том, что с ул. Папина идиоты поворачивают на Натуралистов после красного. Никому нет дела.
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Лесник
сегодня, 10:36
Там кнопка для пешеходов, утром народ шел + случилось небольшое ДТП
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