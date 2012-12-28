Неделя 48
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сегодня, 08:00
3
Ведь было так, когда для счастья хватало лишь конфетки нам
Итоги недели
Чтоб понять смогла я
праздники труда
праздник лени дайте
мне хоть иногда
Празднование Дня города в пятницу остановилось до отбоя воздушной тревоги. А она все не кончалась. Что не позволяло открыть мультижанровый фестиваль «Музыка на Комсомольском», начать праздничные концерты на Городище и улице Фрунзе, ставшей пешеходной под гастрофестиваль «Салют-Фэст», официально открыть парк аттракционов, который, впрочем, нельзя было назвать в полном смысле к этому готовым (см. «Без «Дома страха», инсталляций, теневых навесов, второго туалета и не в срок»). Поэтому народ начал потихоньку расходиться с площадок, предполагающих выступление артистов, и растекаться по локациям, на которых можно было себя чем-то занять, на что-то посмотреть или просто прогуляться.
Например, ожидание концерта на Комсомольском пруду скрашивала дегустация вина под аккомпанемент продукции местных сыроварен. Все это подавалось как «аренда бокала за 400 рублей». В тот же «Петропарк» мог зайти кто-угодно, а детям и без аттракционов было весело. Они как ракушки облепили деревянный корабль «Венеция» — игровой городок почти от Джека-Воробья, ставшего фишкой бесплатной детской площадки (парк аттракционов все же открыли — в 16:00 на следующий день). Липчане плавно перетекали в Нижний парк. Где этнофестиваль «Липецкое городище» представил сразу пять локаций городской истории — от Петровских времен до наших дней. Здесь работали мастер-классы по росписи глиняных игрушек, учили игре в бирюльки и в садовый крокет, продавали предметы ремесел, давали подержать в руках живых сов, взобраться на пьедестал московской Олимпиады-80 и сфотографироваться... с лыжами! А еще всех удивлял липецкий городовой. Который мог долго и интересно рассказывать о стражах правопорядка царской эпохи.
Многолюдно было и в гастроквартале на Фрунзе. Липецкие и воронежские рестораторы зашли на фестиваль подзаработать, а гости Дня города могли вкусно перекусить. «Вся эта история — для хорошего настроения. Такой у нас посыл. Изначально я как архитектор по образованию и урбанист по призванию хотела бы чаще видеть улицу Фрунзе с ее накоплениями исторического наследия пешеходной», — сказала GOROD48 соучредитель фестиваля Валерия Авдонина.
В 21 час красный уровень отменили, и некоторые концерты, пусть и в усеченном виде, состоялись. Но впереди были еще суббота и воскресенье с их культурными программами.
В субботу утром Щербаков сообщил, что «Упавший на дом в Липецке беспилотник обезврежен», поблагодарив жильцов дома за выдержку и спокойствие. А его коллега, мэр столицы, порадовал липчан новостью о том, что «В Москве стартовало строительство станций метро «Липецкая» и «Лебедянская» на Бирюлевской линии.
— Я же обещал метро вам, дорогие земляки! Пацан сказал — пацан сделал! — насмешил читателей под этой новостью Тербунатор.
Вчера ничто не помешало повести второй день Дня города, завершившийся большим концертом на площади Петра Великого.
Если есть заточка,
или, скажем, лом —
на проблемы смотришь
под другим углом
Эта неделя запомнилась аварией, которая могла бы оставить без воды множество липчан. Утром в понедельник у памятника Танкистам провалилась тротуарная плитка. Грунт просел над 800-миллиметровым напорно-самотечным коллектором, трубой, по которой на городские очистные сооружения стекают нечистоты с четверти города. Построенный в 80-х, трубопровод попросту сгнил! Коррозия съела верхнюю часть коллектора, а он сам оказался забит гнилыми тряпками. По иронии судьбы, компания «РВК-Липецк» собиралась заменить этот участок в 2029 году и даже начала заводить в раскоп у танка защитную гильзу, но авария спутала планы.
Мэрия тут же перекрыла съезд на кольцо у памятника с улицы Катукова и с проспекта Победы. Автобусы 14-ти городских и пригородных маршрутов пустили в объезд, а «Липецкгорсвет» в экстренном порядке перенастроил светофоры.
В понедельник вечером удалось переключить стоки на другие ветки, избежав отключения холодной и горячей воды у десятков тысяч жителей города. Но частично перекрытая дорожная развязка тут же привела к обычной липецкой истории: водители проложили свой объезд — через парковку у магазина «Апельсин», создавая аварийные ситуации для машин на встречке. Кульминацией транспортного хаоса стала середина недели: на полукольце напротив дома №14 кто-то установил водоналивные барьеры, организовав движение «лоб в лоб». Встречные потоки, подрезая друг друга, превратили узкий проезд в нервозную «змейку», где каждый неверный маневр грозил полной остановкой движения по Катукова ниже перекрестка с улицей Стаханова. К счастью, этого не случилось.
Аварийные бригады подрядчика «РВК», компании «Промэнергосервис», к среде срезали верх сгнившего коллектора и запрессовали в старое «корыто» 25 метров и 21 сантиметр новой трубы. Место провала залили бетоном, чтобы грунт не продавил эту врезку. В пятницу дорожники из «Инфинити Групп» начали восстановлению дороги. И после обеда субботы движение по кругу у танка полностью возобновилось. Авария наглядно показала, что городская канализация стареет быстрее, чем ее обновляют.
— К сожалению «провал» не только в этом месте, а во всём городе, и начался он очень давно, — резюмировал наш читатель, скрывшись за ником Олег Петрович К.
Это так. Во вторник липецкий мэр устроил энергетикам взбучку за брошенные раскопки в местах аварийных и плановых работ, но выяснилось, что благоустройству зачастую мешает межведомственное взаимодействие. Ни о какой синергии разных ведомств речи пока не идет (см. «Круги ада»: компания «Интех» восемь месяцев собирала подписи, чтобы просто закопать ямы на улице Папина!»). Михаил Щербаков велел подчиненным подготовиться к совещанию с представителями ресурсоснабжающих организаций, чтобы еще раз проработать механизмы взаимодействия с муниципалитетом и предложил закрепить в Правилах благоустройства Липецка ответственность ресурсных организаций за раскопки. «Заниматься микроменеджментом, бегать за каждым подрядчиком гарантирующих поставщиков воды и тепла я не буду!»
Во дворе дома №23а на улице Зегеля мэр увидел раскопанную еще весной канаву, в которой в воде лежали трубы «РИР Энерго». Вода перетекла в подвал дома, который тут же заполнили насекомые. «Полнейшая антисанитария в центре города! Просим помощи!» — взвыли жильцы.
Ко Дню города, кстати, дорожники уложили новую плитку на тротуарах Петровского спуска, а вот заасфальтировать улицу Советскую к пятнице не успели, хотя это и обещал горожанам мэр Михаил Щербаков. Впрочем, уже в ночь на субботу все парковочные карманы на Советской блестели черным свежим покрытием. Кстати, аккурат перед Днем города «Машины поехали по тротуару в центре Липецка мимо свежих коммунальных раскопок». Оказалось, что проезд по улице Первомайской перед перекрестком с улицей Горького сузили до одной полосы подрядчик «РВК-Липецк», который внезапно начал долбить ямы под прокладку нового водопровода, а также липчане, паркующиеся по крайней правой полосе дороги.
Геннадий, дочитавший книжку,
допил давно остывший чай
и вдруг заплакал от обиды
за ситуацию в стране
Ну и, конечно, куда без бензина! На тему внезапного повсеместного его дефицита уже появилась шутка о том, что россияне соскучились по 90-м. «Особенно по 92-му и 95-му».
В понедельник, на третий день действия системы четно-нечетных дней, мы постояли в нескольких очередях к АЗС. Как оказалось, одни водители в «чужие дни» ездят по заправкам с канистрами, другие часами ждут бензовоз на опустевших заправках, третьи уже думают поставить машины на прикол. Все наблюдения — в публикации «Доливальщики» и «чужие дни»: что говорят в очередях к заправкам о системе чет-нечет».
— По сути, с этой новой системой власть просто ограничила потребление. Не решила проблему с объёмом бензина, а просто сказала половине очереди приехать завтра. Более того, часть заправок в черте города на пол дня закрыли для горожан и отдали под спец.службы, ограничив потребление еще сильнее. Итог, картинка стала лучше, возможности заправится меньше, а злость больше, — написал Андрей.
— Зато девушка с микрофоном сегодня на нефтебазе красивая и позитивная, — сказал пару ласковых слов в адрес волонтеров Гость.
— Многие номера стали лепить, со своих старых авто, чтобы заправляться каждый день, — подметил новую тенденцию Илья.
Кстати, автоинспекторы поймали одного такого хитреца. «Водитель «Тойоты» попался с подложным номером». На него составил протокол по ч. 4 ст. 12.2. КоАП РФ «Управление автотранспортом с заведомо подложными государственными знаками регистрации». Теперь предприимчивому грязинцу грозит лишение прав на срок от полугода до года.
— Ну, на полгода он будет лишён забот с заправкой автомобиля. Профит! — воскликнул Павел.
Тем временем в правительстве области осторожно говорят о начавшейся нормализации подвоза бензина. «Про QR-коды на бензин никто даже не заикается». Но ситуация по-прежнему напряженная. Мониторинг показал, что очень много водителей предпочитает заправляться до полного бака, чего не было до начала топливного кризиса. «Передо мной вчера водитель залил 5,7 литра бензина», — сказал наш собеседник в правительстве. На АЗС говорят, что заурядным явлением стали покупки 10-15 литров бензина при норме 20-30 литров в разных сетях.
В пятницу правительство Липецкой области сообщило, что с 18 июля изменяется график заправки спецтранспорта на 12-ти выделенных для этого АЗС «Роснефть». Отдельный график установлен для АЗС на Воронежском шоссе в Липецке. На ней заправка спецтранспорта будет проходить дважды в сутки.
GOROD48 спросил водителей, сколько времени они проводят в очередях за топливом? Оказалось, от 10 минут до 5 часов.
Нарисовался еще один новый движ: «Липчане пересаживаются на электрокары и дизельные автомобили». Спрос на них резко вырос. В автосалонах отмечают, что липчан интересуют электромобили и гибриды. А еще при всем при этом «Липчане не торопятся пересаживаться в общественный транспорт».
Верная собака
спрятала оскал,
чтобы злой хозяин
снова приласкал
«В парке Победы собаки напали на мальчика». Псы разорвали ему куртку. Мальчику повезло, у его товарища был отпугиватель для собак. По словам очевидца, животных прикормили сердобольные пожилые посетительницы парка. Эту историю проверит региональный Следком. Ранее по подобным фактам силовики возбудили уголовные дела: в мае — по нападению собак на двухлетнюю девочку и ее отца в микрорайоне «Университетский», в июне — на семилетнюю девочку в СНТ «Строитель-2».
В мэрии GOROD48 рассказали, что в ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на отлов бездомных собак. На отлов из бюджета выделены два миллиона рублей. Но оказалось, что «На торги по отлову собак в Липецке не вышел ни один потенциальный подрядчик». В такой ситуации у мэрии один выход: заключить контракт с тем, кто готов по нему работать. А таким желающим оказался предприниматель Дмитрий Фомин.
Формально это новый игрок на узком рынке по обращению с животными. Фомин стал индивидуальным предпринимателем лишь 4 мая. Но есть нюанс: Дмитрий — муж предпринимательницы Татьяны Фоминой, находящейся под домашним арестом по уголовном делу о даче взятки должностному лицу — заместителю начальника управления главного смотрителя Людмиле Кулаковой.
И еще про братьев наших меньших. «У животных нет возможности отдохнуть от посетителей: Россельхознадзор выявил в Липецком зоопарке массу нарушений». Журавлям, ягуарам и тиграм негде купаться. Также у хищников нет грунта, а укрытия от жары и любопытных посетителей оказались в их клетках закрытыми на момент проверки.
— Ага. В 2019 году новые требования были выдвинуты. А какой у нас сейчас? 2026-й? А у кого из муниципальных служащих самая высокая зарплата? Неужели у директора зоопарка?! Какой пассаж! — позлорадствовал Викторм.
— Отпустите медведей. Им плохо, — взмолился Житель.
— А животные в квартирах это не ужасное зрелище? Кто вам сказал, что собаки и кошки должны жить на паркете? Разделение животных на диких и домашних это миф. Как и разделение людей на диких в джунглях и цивилизованных в городах, — ударился в философию Физиолог.
Как рассказала GOROD48 и.о. директора зоопарка Елена Браун (Александр Осипов сейчас в отпуске), «Чтобы соответствовать всем современным нормам — нужен новый зоопарк». Деньги на изменения зоопарк будет просить у учредителя, департамента культуры Липецка. Но лишних средств в бюджете города, как известно, нет.
У мужа выплакала Таня
кольцо с рубином и манто.
Решать проблемы научила
Барто
По этой же причине «В этом году в Липецке не благоустроят ни одного двора!» Выделенные городскому департаменту развития территории средства на преображение всего двух дворов — для жителей домов Кривенкова, 29, Мистюкова, 12 и 14 и для жителей домов на Желябова, 14, 16, 28а и Гагарина, 33 — до ведомства так и не довели.
— Слава Богу, нечего будет украсть, — саркастически заметил один из читателей GOROD48.
Тем временем «ДОМ.РФ» собирается продать под застройку 41 гектар земли между «Взлетным» и 10-й Шахтой». Ранее эта госкорпорация сообщила о продаже трех долгостроев общей площадью 66 262 кв. м в Военном городке Липецка за 990 миллионов рублей — торги пройдут в августе.
И тут же вице-мэр Липецка Светлана Сурмий сообщила депутатам горсовета, что «план по строительству нового жилья в Липецке нереальный». В этом году застройщики сумеют ввести в строй не более 200 тысяч квадратных метров новостроек (при этом в стадии возведения находится 607,9 тыс. кв. м жилья). В прошлом году строители сдали в эксплуатацию 285,4 тыс. кв. м жилья — 84% от плана в 340 тысяч «квадратов». На каждого горожанина, таким образом, пришлось 0,59 кв. м нового жилья вместо запланированных 0,7 (10 лет назад в городе строили в год по одному квадратному метру жилья на человека). Гражданское строительство притормозили цены на материалы, отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центробанка.
«Липецкая область оказалась в топ-20 регионов по доступности жилья». На квартиру стоимостью 5 миллионов рублей липецкая семья с одним ребенком сможет накопить за 3,8 года. Так посчитали аналитики РИА Новости.
Многие наши читатели, как обычно, восприняли статистику буквально:
— То есть семья должна откладывать каждый месяц по 108 695 рублей 65 копеек...
— Сказочники. Так пишут, будто семья и ребенок вообще не болеют и реально живут одним хлебом насущным…
— Что употребляют аналитики РИА Новости?! Чем должны питаться и как одеваться два работающих человека и ребенок?
А вот еще одно исследование: липчане стали больше тратить на общепит, но меньше на отдых и спорт.
Ну и ну!
«Липчанин проворачивал в Воронеже схему с подменой дорогих деталей на муляжи». Житель Липецкой области орудовал в пунктах выдачи заказов. Общая сумма ущерба его действий превысила 109 тысяч рублей.
«Гаражному майнеру придется заплатить почти 9 миллионов рублей за украденное электричество». Суды установили, что ельчанин смонтировал в боксах гаражного кооператива оборудование «майнинговой фермы», и запитал его от сети в обход электросчетчика кооператива.
«Подросток купил машину без документов и попал в жуткое ДТП». Его 15-летняя пассажирка — в реанимации. Сам водитель находится в отделении травматологии с переломом костей таза и cотрясением мозга.
«22-летний ельчанин сел на 12 лет за поджог локомотива». Его признали виновным в теракте. Первые три года он проведёт в тюрьме, последующие девять – в ИК строгого режима.
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