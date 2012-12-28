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сегодня, 14:32
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Липецкая область оказалась в «хвосте» по развитию ипотеки

Липецкая область оказалась на 70 месте в рейтинге РИА Новости по развитию ипотечного кредитования за последний год в российских регионах.

Эксперты рассчитали отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения. Исследование охватило период с 1 июня 2025-го по 1 июня 2026-го. Оно подготовлено по данным Центробанка и Росстата.

В Липецкой области на одну тысячу экономически активных граждан за последние 12 месяцев пришлось 11,4 ипотечных кредитов. Динамика числа кредитов за пять месяцев 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025-го выросла на 53,7%. В первые пять месяцев 2026 года средний размер ипотечного кредита составлял 3,58 миллиона рублей. Доля просрочек по ипотеке на 1 июня оказалась 0,92%. 

В среднем в России на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2025 — май 2026 года) выдано порядка 14,2 ипотечных кредита. Лидерами рейтинга по итогам первых месяцев 2026 года стали Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Якутия. В этих регионах на тысячу экономически активных жителей приходилось соответственно 26,6, 25,9 и 24,9 ипотек. Наименьшие показатели в Чечне, Дагестане и Ингушетии, где выдано от 3,4 до 5,8 жилищных кредитов на тысячу человек.
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Комментарии (3)

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Спицын
34 минуты назад
Ну хорошо что в хвосте а не там что хвост прикрывает.
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Колян
38 минут назад
Если не брать кредиты в банке то буржуям нечего будет кушать. А так за счет народа они неплохо живут.
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Колян
40 минут назад
Люди поняли, что на них неплохо банки наживаются. Пришло просветление
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