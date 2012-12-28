39-летний мужчина направил нож на мать и сестру и сел на 10 месяцев

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

39-летний житель Краснинского округа получил 10 месяцев колонии строгого режима за угрозы убийством матери и сестре (по части первой статьи 119 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эти семейные разборки на кухне произошли 19 января в праздник Крещения. Мужчина направил острие кухонного ножа на мать и сестру и высказал в их адрес угрозы убийством, которые были восприняты женщинами как реальные. Они обратились в полицию.Приговор суд вынес с учетом того, что мужчина является инвалидом второй группы. А отягчающими обстоятельствами стали непогашенная судимость за тяжкое преступление и неоднократные судимости за угрозы убийством — последние угрозы прозвучали менее чем через два месяца после отбытия предыдущего наказания.Также к осужденному применена принудительная мера медицинского характера — наблюдение и лечение у врача-психиатра.