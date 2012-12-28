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Происшествия
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сегодня, 15:34
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39-летний мужчина направил нож на мать и сестру и сел на 10 месяцев
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эти семейные разборки на кухне произошли 19 января в праздник Крещения. Мужчина направил острие кухонного ножа на мать и сестру и высказал в их адрес угрозы убийством, которые были восприняты женщинами как реальные. Они обратились в полицию.
Приговор суд вынес с учетом того, что мужчина является инвалидом второй группы. А отягчающими обстоятельствами стали непогашенная судимость за тяжкое преступление и неоднократные судимости за угрозы убийством — последние угрозы прозвучали менее чем через два месяца после отбытия предыдущего наказания.
Также к осужденному применена принудительная мера медицинского характера — наблюдение и лечение у врача-психиатра.
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