«Востребованную дорогу засыпали грудами грунта»

Энергетики перекрыли навалами грунта востребованный проезд в центре Липецка.

Улица 4-й Пятилетки засыпана грудами грунта между 6-м и 8-м домами по улице 30 лет Октября. «Такая ситуация тут — с начала лета. Вообще не понимаю, что происходит. Этот проезд очень востребован жителями частного сектора и несколькими улицами на Карьере. Чтобы объехать эти завалы, нужно колесить по дворам. Кто автор этого безобразия и когда оно прекратится?», — возмутился автор снимка ниже Алексей.GOROD48 выяснил, что разрешение на раскопку между двумя девятиэтажками на улице 30 лет Октября в июне получил липецкий филиал «РИР Энерго». Закончить работы с восстановлением благоустройства энергетики были должны 12 июня. Но с задачей не справились.«РИР Энерго» выданы предписания за невыполнения благоустройства после проведения земляных работ. Срок первого истек 1 июля. За его неисполнение ресурсосберегающую компанию как юрлицо ждет штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Срок второго предписания истекает 28 июля. Если к этому времени благоустройство не восстановят, компанию оштрафуют еще раз. И это будет продолжаться до тех пор, пока энергетики не восстановят порядок на месте своих работ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.