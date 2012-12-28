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Общество
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сегодня, 12:15
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«Востребованную дорогу засыпали грудами грунта»
Энергетики перекрыли навалами грунта востребованный проезд в центре Липецка.
GOROD48 выяснил, что разрешение на раскопку между двумя девятиэтажками на улице 30 лет Октября в июне получил липецкий филиал «РИР Энерго». Закончить работы с восстановлением благоустройства энергетики были должны 12 июня. Но с задачей не справились.
«РИР Энерго» выданы предписания за невыполнения благоустройства после проведения земляных работ. Срок первого истек 1 июля. За его неисполнение ресурсосберегающую компанию как юрлицо ждет штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Срок второго предписания истекает 28 июля. Если к этому времени благоустройство не восстановят, компанию оштрафуют еще раз. И это будет продолжаться до тех пор, пока энергетики не восстановят порядок на месте своих работ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
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