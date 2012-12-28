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сегодня, 12:15
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«Востребованную дорогу засыпали грудами грунта»

Энергетики перекрыли навалами грунта востребованный проезд в центре Липецка. 

Улица 4-й Пятилетки засыпана грудами грунта между 6-м и 8-м домами по улице 30 лет Октября. «Такая ситуация тут — с начала лета. Вообще не понимаю, что происходит. Этот проезд очень востребован жителями частного сектора и несколькими улицами на Карьере. Чтобы объехать эти завалы, нужно колесить по дворам. Кто автор этого безобразия и когда оно прекратится?», — возмутился автор снимка ниже Алексей.

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GOROD48 выяснил, что разрешение на раскопку между двумя девятиэтажками на улице 30 лет Октября в июне получил липецкий филиал «РИР Энерго». Закончить работы с восстановлением благоустройства энергетики были должны 12 июня. Но с задачей не справились.

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«РИР Энерго» выданы предписания за невыполнения благоустройства после проведения земляных работ. Срок первого истек 1 июля. За его неисполнение ресурсосберегающую компанию как юрлицо ждет штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Срок второго предписания истекает 28 июля. Если к этому времени благоустройство не восстановят, компанию оштрафуют еще раз. И это будет продолжаться до тех пор, пока энергетики не восстановят порядок на месте своих работ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

раскопка
благоустройство
штраф
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
45 минут назад
Был бы штрафы 100т его бы завтра закопали в ручную. ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ РАБОТА ЭКСКАВАТОРА, САМОСВАЛА вот и считайте коков должен быть штраф одного дня.
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Липчанин76
56 минут назад
Штрафы копеечные для организации, которая оперирует миллиардами, поэтому раскопки будут существовать годами.
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Полевод
сегодня, 13:13
Да проезд этот очень важен таким штрафом их не испугает штрафовать их нужно от миллиона ибольше
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Гость
сегодня, 12:59
Ничего вы не поняли. Переиначивая великих: "Каждая раскопка должна "отлежаться".
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Местный
сегодня, 12:32
Согласен с автором статьи. Это очень важный участок дороги. Улица 4я Пятилетка, фактически, как дублёр Гагарина для жителей данного района. Раскопки брошены второй месяц.
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