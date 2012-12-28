Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Происшествия
427
сегодня, 09:49
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Красный уровень тревоги действовал в Ельце и четырех округах области.
Красный уровень угрозы объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском округах с 04:34 до 07:01.
0
0
7
0
1
Комментарии