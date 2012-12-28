Над Липецкой областью перехвачены БПЛА

Красный уровень тревоги действовал в Ельце и четырех округах области.

Этой ночью на 13 регионами стран, в том числе Липецкой областью, перехвачены 310 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Красный уровень угрозы объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском округах с 04:34 до 07:01.