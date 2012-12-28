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Общество
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сегодня, 15:53
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С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих
Отдыхавшим на Новолипецком пляже мужчинам вовремя пришли на помощь.
Как рассказали GOROD48 в УГПСС, в обоих случаях речь идёт о мужчинах — одному спасённому около 40, второму — около 50 лет. Оба купались и отдыхали на Новолипецком пляже.
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