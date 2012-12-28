С начала купального сезона в Липецке спасли двоих утопающих

Отдыхавшим на Новолипецком пляже мужчинам вовремя пришли на помощь.

За первую неделю официального купального сезона — с 1 по 7 июня сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка УГПСС Липецкой области спасли двоих утопающих.Как рассказали GOROD48 в УГПСС, в обоих случаях речь идёт о мужчинах — одному спасённому около 40, второму — около 50 лет. Оба купались и отдыхали на Новолипецком пляже.