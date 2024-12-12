20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: будут ли у нас зимой продукты, тайна, которую скрывают работодатели
Нас ждёт День шахмат, разговоры о высокой литературе и ситуации, в которых женщины пойдут к начальству, а мужчины - уволятся.
В Липецке от +27 до +29 градусов и наконец-то совершенно без осадков. Встречаем настоящее лето в его второй половине!
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Октябрьская, 1, 3;
- б-р Шубина, 9.
Отключение света
С 09:00 до 16:00 обесточат:
- ул. Гагарина, 110, 110а, 145.
Пробки и бензин
В «Яндекс-картах» появилась новая функция: теперь они предупредят не только о пробках или движении общественного транспорта, но и начали следить за наличием бензина на заправках. Если вам требуется капля-другая, то заходите в приложение и углубляйтесь в поиски.
День шахмат
Если у вас есть знакомые шахматисты или вы сами любите передвигать фигуры по доске, то напоминаем о празднике. Сегодня 102-я годовщина основания FIDE – Международной федерации шахмат и, собственно, официальный день этого вида спорта.
Один из лучших липецких шахматных тренеров Юрий Циммерман
А ещё сегодня Всемирный день объятий своих детей и международный день торта.
Литература
В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 20) начнётся игра «Литературный калейдоскоп» (12+).
Увлекательнейшее путешествие в мир зарубежной литературы и сражение за звание самой интеллектуальной команды. Игрокам придется вспомнить биографию и произведения знаменитых писателей, ответить на вопросы викторины, отгадать автора по отрывку, а также узнать интересные факты из жизни зарубежных классиков.
Земляки-учёные
В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) начнётся краеведческий час «Великие учёные наши земляки» (12+).
П.П. Семёнов-Тян-Шанский
О вкладе в науку П.П.Семёнова-Тян-Шанского и других. А вы например знаете, кто такой Николай Геннадиевич Басов (1922–2001). А ведь это один из основоположников квантовой электроники и один из создателей лазера. В 1964 году получил Нобелевскую премию по физике. Дважды Герой Социалистического Труда. Родился в Усмани.
Будет ли что зимой кушать?
В Липецке объявили о старте уборочной компании. Традиционно первыми в поля вышли аграрии южных округов: Усманского и Хлевенского. Затем к ним присоединились Грязинский и Краснинский округа. Сейчас идёт уборка пшеницы. Первые 2,5 тыс. тонн зерна собраны Урожайность составила 65 центнеров с гектара.
В регионе постараются сделать всё, чтобы вслед за топливным кризисом не пришёл продовольственный.
При этом производство продуктов питания в Липецкой области растёт, следует из отчетом местного правительства. На 10 % и более выросло производство питьевого молока, мясных полуфабрикатов, сыра, творога, мясных и мясосодержащих консервов, растительных масел, джемов и фруктовых пюре, замороженных фруктов и ягод, сахара.
А между тем в магазинах медленно, но неуклонно растут цены буквально на все продукты.
Что делать, если работодатель обманул
26% вездесущих липчан знают зарплату всех своих сослуживцев, 48% – некоторых. 29% посвящены в такую великую тайну, как официальный заработок руководителя.
39% сталкивались с неравенством по зарплате. Лишь 16% обсуждали ситуацию с руководством, в основном женщины. 11% от несправедливости увольнялись, главным образом мужчины. 47% протестовали на коленях (в кухнях, курилках) т.е. ничего по факту не делали.
В 81% компаний от греха подальше информация о зарплатах сотрудников закрыта.
Дорогие липчане! После праздников трудно возвращаться в привычную рутину – работа, поиски бензина, походы по магазинам, где на наших глазах творится экономическое чудо: при плёвой официальной инфляции цены растут со скоростью бамбука в дружественном (но это не точно) Китае. Скрасить жизнь помогут новости на GOROD48, ведь мы стараемся радовать вас и чем-то положительным. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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