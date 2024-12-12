Сегодня в Липецке: будут ли у нас зимой продукты, тайна, которую скрывают работодатели

Нас ждёт День шахмат, разговоры о высокой литературе и ситуации, в которых женщины пойдут к начальству, а мужчины - уволятся.

В Липецке от +27 до +29 градусов и наконец-то совершенно без осадков. Встречаем настоящее лето в его второй половине!









- б-р Шубина, 9.









- ул. Гагарина, 110, 110а, 145.









Если у вас есть знакомые шахматисты или вы сами любите передвигать фигуры по доске, то напоминаем о празднике. Сегодня 102-я годовщина основания FIDE – Международной федерации шахмат и, собственно, официальный день этого вида спорта.









Один из лучших липецких шахматных тренеров Юрий Циммерман









А ещё сегодня Всемирный день объятий своих детей и международный день торта.

В 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 20) начнётся игра «Литературный калейдоскоп» (12+).









В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) начнётся краеведческий час «Великие учёные наши земляки» (12+).









П.П. Семёнов-Тян-Шанский

В регионе постараются сделать всё, чтобы вслед за топливным кризисом не пришёл продовольственный.









39% сталкивались с неравенством по зарплате. Лишь 16% обсуждали ситуацию с руководством, в основном женщины. 11% от несправедливости увольнялись, главным образом мужчины. 47% протестовали на коленях (в кухнях, курилках) т.е. ничего по факту не делали.









В 81% компаний от греха подальше информация о зарплатах сотрудников закрыта.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Октябрьская, 1, 3;С 09:00 до 16:00 обесточат:В «Яндекс-картах» появилась новая функция: теперь они предупредят не только о пробках или движении общественного транспорта, но и начали следить за наличием бензина на заправках. Если вам требуется капля-другая, то заходите в приложение и углубляйтесь в поиски.Шахматы укрепляют и развивают интеллект, препятствуют развитию деменции и т.д. Ими и в стародавние увлекались многие известные люди. По некоторым данным «лошадью ходил» даже великий русский цари Иван IV Грозный в перерывах между казнями подданных, богомольем, перепиской с А.Курбским и военными проигрышами Стефану Баторию.Увлекательнейшее путешествие в мир зарубежной литературы и сражение за звание самой интеллектуальной команды. Игрокам придется вспомнить биографию и произведения знаменитых писателей, ответить на вопросы викторины, отгадать автора по отрывку, а также узнать интересные факты из жизни зарубежных классиков.О вкладе в науку П.П.Семёнова-Тян-Шанского и других. А вы например знаете, кто такой Николай Геннадиевич Басов (1922–2001). А ведь это один из основоположников квантовой электроники и один из создателей лазера. В 1964 году получил Нобелевскую премию по физике. Дважды Герой Социалистического Труда. Родился в Усмани.В Липецке объявили о старте уборочной компании. Традиционно первыми в поля вышли аграрии южных округов: Усманского и Хлевенского. Затем к ним присоединились Грязинский и Краснинский округа. Сейчас идёт уборка пшеницы. Первые 2,5 тыс. тонн зерна собраны Урожайность составила 65 центнеров с гектара.При этом производство продуктов питания в Липецкой области растёт, следует из отчетом местного правительства. На 10 % и более выросло производство питьевого молока, мясных полуфабрикатов, сыра, творога, мясных и мясосодержащих консервов, растительных масел, джемов и фруктовых пюре, замороженных фруктов и ягод, сахара.А между тем в магазинах медленно, но неуклонно растут цены буквально на все продукты.26% вездесущих липчан знают зарплату всех своих сослуживцев, 48% – некоторых. 29% посвящены в такую великую тайну, как официальный заработок руководителя.