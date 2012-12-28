Подросток-закладчик отправился на три года в воспитательную колонию

17-летнего юношу осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Октябрьский районный суд приговорил к трём годам воспитательной колонии 17-летнего подростка за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подросток устроился закладчиком: он должен был размещать в тайниках распространяемые через интернет-магазин наркотики. Несмотря на инструктаж, как себя обезопасить на нелегальный работе, несовершеннолетнего полицейские задержали на месте преступления.