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Происшествия
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сегодня, 14:30
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Подросток-закладчик отправился на три года в воспитательную колонию
17-летнего юношу осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подросток устроился закладчиком: он должен был размещать в тайниках распространяемые через интернет-магазин наркотики. Несмотря на инструктаж, как себя обезопасить на нелегальный работе, несовершеннолетнего полицейские задержали на месте преступления.
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