15 мая в центре Липецка ограничат движение

По трем улицам побегут легкоатлеты. Транспорт будет двигаться в режиме ожидания.

Завтра в центре Липецка пройдет легкоатлетическая эстафета: с 11:45 до 13:00 транспорт по улицам Гагарина, Зегеля и Ленина будет двигаться в режиме ожидания.Автобусы № 2, 11, 12, 23, 24, 24А, 33, 33А, 39А, 44А, 48, 306, 315, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359 также будут ждать, пока пробегут спортсмены. В мэрии попросили водителей учитывать изменения при планировании маршрута.