
Здоровье
1490
сегодня, 13:35
2

В Усмани муж и жена переливали спирт и получили сильнейшие ожоги

Супруги в реанимации.

В областной ожоговый центр госпитализированы муж и жена из Усмани с сильнейшими ожогами. Их супруги получили, переливая банку спирта у открытого огня. В результате спирт загорелся.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 64-летнего мужчины — ожоги 30% тела. У него обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги. У его 65-летней жены — ожоги 24% тела.

С 8 мая супруги находятся в реанимации.

Медики напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём и с легковоспламеняющимися жидкостями.
Комментарии (2)

Лиза
40 минут назад
Странные какие-то...
Соседка
сегодня, 14:23
Не знали,что спирт горит?Не маленькие,седьмой десяток...
