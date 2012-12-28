сегодня, 13:35
В Усмани муж и жена переливали спирт и получили сильнейшие ожоги
Супруги в реанимации.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у 64-летнего мужчины — ожоги 30% тела. У него обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги. У его 65-летней жены — ожоги 24% тела.
С 8 мая супруги находятся в реанимации.
Медики напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём и с легковоспламеняющимися жидкостями.
