вчера, 22:02
В школах Липецка вводится двухдневный дистант
О переходе на дистанционное обучение в связи с угрозой массовых атак БПЛА сообщил председатель городского департамента образования.
«В связи с возможной угрозой массовых атак БПЛА, с целью обеспечения безопасности детей в период с 12 по 13 мая вводятся следующие изменения в работе образовательных учреждений:
1. Школы. Обучение для учащихся 1–11 классов переводится в дистанционный формат. Очные занятия проводиться не будут. Однако будет организована работа дежурных групп для детей начальных классов в случае, если их не с кем будет оставить.
2. Детские сады. Организуют работу дежурных групп. Прием детей осуществляется только по заявлению (желанию) родителей.
3. Учреждения дополнительного образования (кружки, секции) — очные занятия отменяются.
4. Отменяются массовые мероприятия в образовательных учреждениях на указанный период», — говорится в сообщении, которое также рассылается по родительским чатам.
О двухдневном дистанте в образовательных учреждениях региона предупредила и вице-губернатор Юлия Котлярова.
