вчера, 22:02
39

В школах Липецка вводится двухдневный дистант

О переходе на дистанционное обучение в связи с угрозой массовых атак БПЛА сообщил председатель городского департамента образования.

Председатель департамента образования администрации Липецка Евгений Таракановский сообщил о двухдневном дистанционном обучении в школах города. 

«В связи с возможной угрозой массовых атак БПЛА, с целью обеспечения безопасности детей в период с 12 по 13 мая вводятся следующие изменения в работе образовательных учреждений:

1. Школы. Обучение для учащихся 1–11 классов переводится в дистанционный формат. Очные занятия проводиться не будут. Однако будет организована работа дежурных групп для детей начальных классов в случае, если их не с кем будет оставить.

2. Детские сады. Организуют работу дежурных групп. Прием детей осуществляется только по заявлению (желанию) родителей.

3. Учреждения дополнительного образования (кружки, секции) — очные занятия отменяются.

4. Отменяются массовые мероприятия в образовательных учреждениях на указанный период», — говорится в сообщении, которое также рассылается по родительским чатам.

О двухдневном дистанте в образовательных учреждениях региона предупредила и вице-губернатор Юлия Котлярова. 
дистанционное обучение
образование
БПЛА
Комментарии (39)

Липчанка
28 минут назад
Вот взбаламутили людей. Перепугали.
Рада
29 минут назад
Вашему оптимизму, Мужик с Липецка, но безопасность моей семьи дороже бананов))
Ученик из деревни
40 минут назад
Одно из преимуществ дистанционного обучения: гибкий график — возможность учиться в любое время и из любого места. Если из любого места, получается, можно учиться из коровника или из свинофермы?!
Я
46 минут назад
Ка соберу документы, вещи, лекарства на всякий случай... Ясно, что от нас скрывают правду
Мужик с Липецка
35 минут назад
Успокойтесь! Да, нашествие диких обезьян из Бразилии давно скрывалось от нас. Они уже плывут к нам на лодках с вёслами. Ваши документы не нужны животным. На всякий случай, просто запаситесь бананами...
Металлургический
57 минут назад
Колледж 12,13 и 14 на дистанте
Не спроста
вчера, 23:32
Вводят дистант. Я бы задумалась...
Мужик с Липецка
52 минуты назад
О чём? О смысле жизни? Или что есть счастье?
Мужик с Липецка
вчера, 23:32
Дистанционное обучение - это даже не знаю, как назвать. Во время этого онлайн-шоу все орут, кричат что-то спрашивают не из той оперы - 90 процентов времени урока учитель пытается достучаться до учеников выключить звук тем, кто не отвечает. Дичь полнейшая. Не понятно, зачем нужен этот бессмысленный цирк?! Можно просто в электронном дневнике выложить номера для самостоятельного решения классной и домашней работы. Было бы намного продуктивнее...
Матырский
вчера, 23:31
Нам в чат вообще написали что детский сад будут только дежурные группы ,где весь день дети будут в подвале в не зависимости от уровня опасности ,скорее всего без воды и света ,и как тут оставлять детей и идти работать
Мужик с Матырского
45 минут назад
А все смеялись надо мной, когда я начал строить бункер на глубине 450 метров над уровнем моря...
Очухались
вчера, 23:27
После пятничного прилёта. А то прям интервью давали, что фейк про садик. Вот вам и фейк...
гость
39 минут назад
На будущее: читайте первоисточник, а не профнепригодных журналистов, которые не понимают слово "фейк". Артамонов: "В небе над Липецком был сбит беспилотный летательный аппарат. Жертв и пострадавших нет. В социальных сетях распространяется информация о падении обломков на территорию яслей, эвакуации детей и угрозе взрыва. Эти сообщения искажают факты. Фрагменты БПЛА обнаружены. На месте уже работают оперативные службы и специалисты. Территория оцеплена..."
Учитель из СССР
вчера, 23:24
Маразм крепчает. В последней четверти у детей никакой учёбы. Наше будущее поколение явно отстаёт в развитии. Что нас ждёт дальше?!
