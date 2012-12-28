Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Губернатор объяснил решение о переводе школ на дистанционное обучение, и призвал жителей области опираться на информацию из официальных источников.
«Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность, — продолжил губернатор Липецкой области в своем посте в соцсетях. — Мне показывают сообщения в чатах и группах: «запасайтесь водой», «заряжайте аккумуляторы», «держите тревожный чемоданчик». Пожалуйста, не поддавайтесь панике.
Быть бдительным — нормально. Заботиться о безопасности — правильно. Но важно опираться только на информацию из официальных источников. На текущий момент мы уже фиксируем большое количество информационных вбросов.
Да, угрозы есть. Мы живём с ними каждый день. Со стороны власти принят ряд решений, направленных на обеспечение безопасности. Дистанционное обучение — только одна из таких мер. Все необходимые службы находятся в готовности».
