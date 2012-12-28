Общество
1239
43 минуты назад
4

Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике

Губернатор объяснил решение о переводе школ на дистанционное обучение, и призвал жителей области опираться на информацию из официальных источников.

По словам Игоря Артамонова, решение областного оперштаба о двухдневном дистанте в школах, было вызвано информацией оперативных служб о «возможных провокациях со стороны противника и вероятности массированной атаки БПЛА».

«Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность, — продолжил губернатор Липецкой области в своем посте в соцсетях.  — Мне показывают сообщения в чатах и группах: «запасайтесь водой», «заряжайте аккумуляторы», «держите тревожный чемоданчик». Пожалуйста, не поддавайтесь панике.

Быть бдительным — нормально. Заботиться о безопасности — правильно. Но важно опираться только на информацию из официальных источников. На текущий момент мы уже фиксируем большое количество информационных вбросов.

Да, угрозы есть. Мы живём с ними каждый день. Со стороны власти принят ряд решений, направленных на обеспечение безопасности. Дистанционное обучение — только одна из таких мер. Все необходимые службы находятся в готовности».

Комментарии (4)

А зачем школа
1 минуту назад
Смартфоны из рук не выпускают!
Ответить
Мама школьника.
2 минуты назад
Им сегодня развлечение. Младшие по крышам гаражей бегают, старшие как в не себя орут в общественных местах. Одни детсадовцы под крылом бабушек сидят в квартирах.
Ответить
Сокол
3 минуты назад
И без всяких информационных вбросов, люди пребывают в состоянии тревоги и больших переживаний. Когда был короновирус , казалось , что хуже уже просто не может быть. Одни сирены чего стоят.
Ответить
Элиот
25 минут назад
Всё верно, но не сегодня. Всегда надо быть готовым ко всему плохому. Если плохое не наступит, это уже хорошо, а если наступит, то вы уже готовы.
Ответить
