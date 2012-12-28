Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима

Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Мать погибшего рабочего не могла сдержать слез в суде.
В Сергея Коротаева Олег Смыков выстрелил 16 июля 2024 года. Возле его дома на улице Индустриальной ремонтировали теплотрассу, и Смыков поссорился со слесарем ООО «Теплосфера» из-за перекрытой дороги. Будучи охотником и владельцем огнестрельного оружия Олег Смыков, добравшись до дома, выстрелил в Сергея Коротаева из окна кухни. Выстрел из пневматической винтовки с оптическим прицелом оказался смертельным, 40-летний рабочий умер от ранения в живот на месте. Как позже установила экспертиза, винтовка была переделана: ее дульная энергия значительно увеличена по сравнению с заявленной в сертификате.
Олег Смыков был задержан вечером того же дня. В его загородном доме нашли винтовку, а в квартире — самодельный пистолет, его основные части и боевые патроны. СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Позже обвинение в убийстве было переквалифицировано на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Сегодня в своем последнем слове Олег Смыков сказал, что не хотел никого ранить, а тем более убивать. И выразил маленькую надежду на то, что мать погибшего когда-нибудь сможет его простить.
Слушая подсудимого, женщина расплакалась и долго не могла успокоиться.
— За что он его убил?! — Не понимала она.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в ближайшие 15 дней. В срок наказания должно быть зачтено время, когда стрелок находился под стражей, с 16 июля 2024 года.
