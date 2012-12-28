Все новости
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Происшествия
1452
сегодня, 13:43
16

Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима

Мать погибшего рабочего не могла сдержать слез в суде.

Сегодня Октябрьский районный суд вынес приговор 43-летнему Олегу Смыкову, смертельно ранившему рабочего Сергея Коротаева у дома №42 на улице Индустриальной — 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также Олег Смыков должен выплатить родственникам погибшего 3 миллиона 800 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

В Сергея Коротаева Олег Смыков выстрелил 16 июля 2024 года. Возле его дома на улице Индустриальной ремонтировали теплотрассу, и Смыков поссорился со слесарем ООО «Теплосфера» из-за перекрытой дороги. Будучи охотником и владельцем огнестрельного оружия Олег Смыков, добравшись до дома, выстрелил в Сергея Коротаева из окна кухни. Выстрел из пневматической винтовки  с оптическим прицелом оказался смертельным, 40-летний рабочий умер от ранения в живот на месте. Как позже установила экспертиза, винтовка была переделана: ее дульная энергия значительно увеличена по сравнению с заявленной в сертификате.

Олег Смыков был задержан вечером того же дня. В его загородном доме нашли винтовку, а в квартире — самодельный пистолет, его основные части и боевые патроны. СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и  ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Позже обвинение в убийстве было переквалифицировано на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).


Сегодня в своем последнем слове Олег Смыков сказал, что не хотел никого ранить, а тем более убивать. И выразил маленькую надежду на то, что мать погибшего когда-нибудь сможет его простить.

Слушая подсудимого, женщина расплакалась и долго не могла успокоиться. 

— За что он его убил?! — Не понимала она.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в ближайшие 15 дней. В срок наказания должно быть зачтено время, когда стрелок находился под стражей, с 16 июля 2024 года.

убийство
7
0
8
0
2

Комментарии (16)

Сначала новые
Эх
4 минуты назад
Это просто смешно,за что он лишил человека жизни ,ему пожизненно .надо
Ответить
Ольга
15 минут назад
Доброе в Липецке правосудие к убийцам. Просто перекашивает от таких приговоров.
Ответить
читать надо!
24 минуты назад
дали не за убийство,а за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью,повлекшее смерть,есть такая хитрость в нашем законе,в полиции что-то так же не понятно!сначала одна статья,потом другая,странно все это!
Ответить
Житель
26 минут назад
Вот так ценится жизнь простого человека .
Ответить
Гость
52 минуты назад
Реклама - за кражу банк. карты - 5 лет, а тут целенаправленное убийство, это наше правосудие, позор.
Ответить
Такса глубоководная.
52 минуты назад
Нервы, нервы.
Ответить
Тыква
57 минут назад
Интересно, в тюрьме есть горячая вода? Хочется пожелать, чтобы её почаще отключали все его 6,6 года
Ответить
Дед
16 минут назад
Он их не отсидит выйдет по удо через 2 года,плюс в сизо пока шло следствие день за два, вот такое продажное провасудие у нас.
Ответить
ттт
58 минут назад
ну да, это как когда машину угоняют "просто покататься" - таже логика. Наверно и ограбить так же можно "только деньги чужие в руках подержать". Вот оказывается человека можно убить "только выстрелить в него хотел, убивать не хотел".
Ответить
Сантильяна
сегодня, 13:58
Вы, что смеëтесь? Всего шесть с половиной лет за преднамеренное убийство из огнестрельного оружия. Матери, убитого надо обязательно обжаловать этот приговор!
Ответить
Надя
49 минут назад
А сидеть осталось 5 лет!!!. 1,5года уже зачлись нахождением под стражей. И за кражу из магазина 5 лет дают.Вот и справедливость,,,
Ответить
ИИ
сегодня, 13:57
Люди-вы звери!
Ответить
