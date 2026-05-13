На улице Крайней снова порвало водопровод
«РВК-Липецк» пока выясняет, удастся ли обойтись без отключения потребителей на время ремонта трубы.
«На место для обследования направлена бригада специалистов «РВК-Липецк». Если утечка произошла на сетях водоканала, а для выполнения ремонтных работ потребуется ограничить водоснабжение, информация об этом, а также о точках подвоза ресурса, будет заранее доведена до жителей с помощью наших официальных ресурсов и СМИ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе горводоканала.
— Наша водичка, чистая, как слеза! — вздохнул пожилой мужчина из рембригады «РВК», приехавшей откачивать воду из залитого под урез канализационного колодца. — У нас весь центр города сгнил.
Последняя ремарка касалась замечания корреспондента GOROD48 о том, что с Крайней рембригада «РВК» в последний раз уходила ровно месяц назад, сегодняшний порыв находится в десяти шагах от случившегося в середине апреля.
А все началось 27 марта, когда из-под асфальта у здания Советского суда забили два фонтана. Администрация Липецка тут же предупредила: движение транспорта по Крайней ограничат до завершения ремонта сети. Энергетики, в свою очередь, отнеслись к утечке на сетях философски, пообещав включить аварийные работы в свои планы с учётом «текущих аварийных ситуаций». 30 марта подъезд к парковке офисного здания на площади Победы, 8 перекрыл раскоп. Порыв энергетики заделали, но оставили яму, которую залило дождем. Чуть позже яму засыпали щебнем. В «РВК» дали торжественное обещание уложить асфальт к 5 апреля. Но заплатка на месте раскопа появилась только через неделю. Тогда же горводоканал отремонтировал провалы у канализационных люков на перекрестке Крайней и 8 Марта. Именно из под этих люков 17 ноября прошлого года забили гейзеры.
