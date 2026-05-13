Общество
сегодня, 09:55
На улице Крайней снова порвало водопровод

«РВК-Липецк» пока выясняет, удастся ли обойтись без отключения потребителей на время ремонта трубы.

Сегодня утром река потекла по улице Крайней в сторону улицы 8 Марта. Как оказалось, тут вновь прорвало водопровод — прямо напротив входа в Советский районный суд Липецка.

«На место для обследования направлена бригада специалистов «РВК-Липецк». Если утечка произошла на сетях водоканала, а для выполнения ремонтных работ потребуется ограничить водоснабжение, информация об этом, а также о точках подвоза ресурса, будет заранее доведена до жителей с помощью наших официальных ресурсов и СМИ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе горводоканала.

— Наша водичка, чистая, как слеза! — вздохнул пожилой мужчина из рембригады «РВК», приехавшей откачивать воду из залитого под урез канализационного колодца. — У нас весь центр города сгнил.

Последняя ремарка касалась замечания корреспондента GOROD48 о том, что с Крайней рембригада «РВК» в последний раз уходила ровно месяц назад, сегодняшний порыв находится в десяти шагах от случившегося в середине апреля.

А все началось 27 марта, когда из-под асфальта у здания Советского суда забили два фонтана. Администрация Липецка тут же предупредила: движение транспорта по Крайней ограничат до завершения ремонта сети. Энергетики, в свою очередь, отнеслись к утечке на сетях философски, пообещав включить аварийные работы в свои планы с учётом «текущих аварийных ситуаций». 30 марта подъезд к парковке офисного здания на площади Победы, 8 перекрыл раскоп. Порыв энергетики заделали, но оставили яму, которую залило дождем. Чуть позже яму засыпали щебнем. В «РВК» дали торжественное обещание уложить асфальт к 5 апреля. Но заплатка на месте раскопа появилась только через неделю. Тогда же горводоканал отремонтировал провалы у канализационных люков на перекрестке Крайней и 8 Марта. Именно из под этих люков 17 ноября прошлого года забили гейзеры.
Комментарии (7)

житель города
4 минуты назад
ЛГЭК название сменил, а стало еще хуже
житель университетского
5 минут назад
А у Бехтеева 9 когда уже заделают ручей кипятка?
САИ
18 минут назад
Сейчас будут долго искать чья это труба!?
Колян
46 минут назад
Все сгнило в жемчужине.
Неделина 15
48 минут назад
За домом поток который уже 4 или 6 раз в этом году. Вот такие дела по всему городу к этих РВК.
Сталевар.
50 минут назад
Свой трубный Сокольский завод и такие проблемы в городе с трубами водоснабжения.
смотритель зоопарка
сегодня, 10:05
главное там перекапать все еще несколько раз, и потом еще раз уложить асфальт, раза 3...
