Труп пропавшего ещё в апреле мужчины достали из реки

10 мая в Чаплыгине из реки Ягодная Ряса спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 4 УГПСС Липецкой области достали труп мужчины.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена.41-летний мужчина ушёл из дома ещё 16 апреля и с 20 апреля числился пропавшим без вести. Причины и обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.