Из-за новой аварии на сетях РВК автобусы вновь объезжают улицу Фрунзе

Это уже вторая крупная утечка за неделю.

Администрация Липецка сообщила о том, что сегодня утром в районе дома №12 по улице Фрунзе (в районе пересечения с улицей Октябрьская) произошел порыв на сетях горводоканала. По этой причине ограничено движение по той стороне дороги, по которой автобусы едут по направлению к центру города. По этой стороне временно изменена схема движения автобусов, которые теперь едут по маршруту: ул. Карла Маркса — Нижний парк — пл. Революции — пл. Театральная. В направлении улицы Неделина движение автобусов №33, 33а, 325 и 359 пока сохраняется.

Пресс-служба «РВК-Липецк» сообщила, что связи с необходимостью проведения ремонтных работ без холодной воды останутся жители домов по - улице Скороходова, 4, 11; улице Первомайской, 37, 55; улице Фрунзе, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 43, 6, 6а; улице Октябрьской, 32, 49; улице Советской, 3; улице Литаврина, 8 и площади Коммунальной, 10, 12, 41. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Это — уже вторая авария на сетях на улице Фрунзе. Первая случилась 7 мая у дома на Фрунзе, 25. А на следующий день в огражденный коммунальный раскоп упал автомобиль «Мазда» под управлением пьяного водителя.

Тем временем в редакцию GOROD48 пришла жалоба от жителей дома №27 по этой улице. «Просим обратить внимание на нашу ситуацию. За последнюю неделю холодную воду отключали уже не раз. 7 мая воды не было почти сутки, 8 мая — снова почти сутки без воды, сегодня, 13 мая, очередное отключение с 7:21 утра. Каждый раз жителям сообщают про «экстренные порывы», однако складывается ощущение, что проблема уже давно системная и никто нормально ей не занимается. При этом нам неизвестны сроки устранения аварий, отсутствует подвоз воды, зато платежи за коммунальные услуги начисляются в полном объеме. Наши обращения уже направлены в прокуратуру, в Государственную жилищную инспекцию, в «РВК-Липецк».

Комментарии (1)

Фрунзик Мкртчян
18 минут назад
Бедная, многострадальная улица Фрунзе
