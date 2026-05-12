Спорткомплекс на Зеленом острове откроют к началу пляжного сезона

Городок уже готов. Строителям осталось убрать за собой мусор.

Сегодня в аккаунтах врио главы Липецка Светланы Бедровой и мэрии появилось сразу два сообщения о скором открытии спортивного городка на Зеленом острове:«Площадки скоро заработают. Их очень много, только для тенниса три — для настольного, большого и падел-тенниса. Ещё на острове будут играть в мини- и пляжный футбол, волейбол, бадминтон, заниматься воркаутом и на тренажёрах... Важно, что такие пространства становятся доступными для всех — независимо от возраста и уровня подготовки. Можно заниматься самостоятельно, проводить тренировки, участвовать в спортивных мероприятиях или просто активно отдыхать. Сейчас площадки тестируют перед открытием…. Появились удобные подходы и зоны отдыха вокруг спортивного кластера. Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. «Ростелеком» установил и подключил к центральной системе 144 камеры видеонаблюдения».GOROD48 сегодня убедился, что спортивный центр действительно готов.Уложена вся тротуарная плитка. Смонтировано все освещение и 144 камеры уличного наблюдения. Полностью готовы раздевалки для спортсменов, трибуны для зрителей, раздевалки, солнцезащитные навесы для отдыхающих. Появились металлические шкафы, в запирающихся ячейках которых можно будет оставлять вещи. Кажется, спортивное ядро острова готово хоть сейчас принять любителей активного образа жизни. Но есть одно немаловажное но: замусоренная территория между спортивными площадками.Все пространство, на котором обустроен стадион, засыпано песком. И в этом песке чего только нет: какие-то сучья, окаменевшие куски бетона и шлака, большие камни, щебень… Кстати, в прошлом году подрядчик мэрии, ульяновская компания «ДСК Стандарт» использовала песок не той фракции, который был указан в проектно-сметной документации при строительстве пешеходных дорожек на Зеленом острове, — он отсыпал под их основание 1,5 тысячи кубометров речного песка, а не привезенного из карьера, на чем хотел заработать миллион (это факт задокументировала Счетная палата Липецка).Как выяснил GOROD48, весенние дожди помешали заезду на островок тяжелой техники для завершения благоустройства. Лишь на этой неделе представители подрядчика приедут в Липецк, чтобы навести порядок на уже принятом управлением строительства объекте. После того, как со стадиона уйдут строители, мэрия проведет там еще и субботник для наведения последней чистоты. Так что Зеленый остров для посетителей откроют в конце мая, или 1 июня, когда в Липецке заработают пляжи.Напомним, что за обустройство огромного по меркам Липецка спортивного городка под открытым небом, включающего 13 разных площадок, взялась ульяновская компания «ДСК Стандарт». Она подрядилась за 249 млн рублей сдать городок в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. По ходу этой эпопеи ульяновским судом был осужден за дачу взятки заместитель директора ООО «ДСК Стандарт» Айк Агекян. Кстати, компания «ДСК Стандарт» известна в Ульяновске срывом благоустройства Театральной площади: она должна была завершить ее благоустройство к 1 августа 2023 года, но в феврале 2025-го мэрия расторгла с ней контракта «по соглашению сторон». Похоже, в Липецке повторилась та же история.Помимо 249 миллионов за строительство спортивного ядра Зеленого острова мэрия заплатила еще 62 миллиона рублей за солнцезащитные навесы и трибуны. Администрация также заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом отдала два миллиона на свет в раздевалках и душевых. Затем купила для острова 129 камер уличного наблюдения за 3,5 млн рублей и позже заключила контракт на 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на их привязку к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка.