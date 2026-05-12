Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В школах Липецка вводится двухдневный дистант
Общество
Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Общество
Спасатели обнародовали фото с места смертельной аварии
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат электричество
Общество
Второй за день мусоровоз застрял в яме на Гагарина
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков
Происшествия
Труп пропавшего ещё в апреле мужчины достали из реки
Происшествия
Сосна перекрыла дорогу в ЛТЗ
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал во время пожара в 12-этажном доме в Липецке
Происшествия
Читать все
Спорткомплекс на Зеленом острове откроют к началу пляжного сезона
Общество
В Лебедяни вандалы повредили стенды посвященные автору «Мы»
Происшествия
В Липецкой области стало больше свиней и меньше коров
Экономика
В Усмани муж и жена переливали спирт и получили сильнейшие ожоги
Здоровье
С каким проблемами вы сталкиваетесь при переводе школьников на дистант?
Говорит Липецк
Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике
Общество
56 Ев и 82 Михаила: с начала года в Липецкой области на свет появились 2467 малышей
Общество
Сотрудника НЛМК наградили за спасение человека
НЛМК Live
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Самару»
Происшествия
Сталевар, строитель, рудознатец, кузнец: памятник основателям Липецка собран
Общество
Читать все
Общество
639
сегодня, 14:16
9

Спорткомплекс на Зеленом острове откроют к началу пляжного сезона

Городок уже готов. Строителям осталось убрать за собой мусор.

Сегодня в аккаунтах врио главы Липецка Светланы Бедровой и мэрии появилось сразу два сообщения о скором открытии спортивного городка на Зеленом острове:

«Площадки скоро заработают. Их очень много, только для тенниса три — для настольного, большого и падел-тенниса. Ещё на острове будут играть в мини- и пляжный футбол, волейбол, бадминтон, заниматься воркаутом и на тренажёрах... Важно, что такие пространства становятся доступными для всех — независимо от возраста и уровня подготовки. Можно заниматься самостоятельно, проводить тренировки, участвовать в спортивных мероприятиях или просто активно отдыхать. Сейчас площадки тестируют перед открытием…. Появились удобные подходы и зоны отдыха вокруг спортивного кластера. Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. «Ростелеком» установил и подключил к центральной системе 144 камеры видеонаблюдения».

GOROD48 сегодня убедился, что спортивный центр действительно готов.

IMG_20260512_120654.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

IMG_20260512_120120.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

IMG_20260512_120058.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

IMG_20260512_120023.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

IMG_20260512_115825.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

IMG_20260512_115749.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

Уложена вся тротуарная плитка. Смонтировано все освещение и 144 камеры уличного наблюдения. Полностью готовы раздевалки для спортсменов, трибуны для зрителей, раздевалки, солнцезащитные навесы для отдыхающих. Появились металлические шкафы, в запирающихся ячейках которых можно будет оставлять вещи. Кажется, спортивное ядро острова готово хоть сейчас принять любителей активного образа жизни. Но есть одно немаловажное но: замусоренная территория между спортивными площадками.

IMG_20260512_120640.jpg+2026-05-12-14.04.05+niz.jpg

IMG_20260512_120906(1).jpg+2026-05-12-14.03.35+niz.jpg

Все пространство, на котором обустроен стадион, засыпано песком. И в этом песке чего только нет: какие-то сучья, окаменевшие куски бетона и шлака, большие камни, щебень… Кстати, в прошлом году подрядчик мэрии, ульяновская компания «ДСК Стандарт» использовала песок не той фракции, который был указан в проектно-сметной документации при строительстве пешеходных дорожек на Зеленом острове, — он отсыпал под их основание 1,5 тысячи кубометров речного песка, а не привезенного из карьера, на чем хотел заработать миллион (это факт задокументировала Счетная палата Липецка).

Как выяснил GOROD48, весенние дожди помешали заезду на островок тяжелой техники для завершения благоустройства. Лишь на этой неделе представители подрядчика приедут в Липецк, чтобы навести порядок на уже принятом управлением строительства объекте. После того, как со стадиона уйдут строители, мэрия проведет там еще и субботник для наведения последней чистоты. Так что Зеленый остров для посетителей откроют в конце мая, или 1 июня, когда в Липецке заработают пляжи.

Напомним, что за обустройство огромного по меркам Липецка спортивного городка под открытым небом, включающего 13 разных площадок, взялась ульяновская компания «ДСК Стандарт». Она подрядилась за 249 млн рублей сдать городок в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. По ходу этой эпопеи ульяновским судом был осужден за дачу взятки заместитель директора ООО «ДСК Стандарт» Айк Агекян. Кстати, компания «ДСК Стандарт» известна в Ульяновске срывом благоустройства Театральной площади: она должна была завершить ее благоустройство к 1 августа 2023 года, но в феврале 2025-го мэрия расторгла с ней контракта «по соглашению сторон». Похоже, в Липецке повторилась та же история.

Помимо 249 миллионов за строительство спортивного ядра Зеленого острова мэрия заплатила еще 62 миллиона рублей за солнцезащитные навесы и трибуны. Администрация также заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом отдала два миллиона на свет в раздевалках и душевых. Затем купила для острова 129 камер уличного наблюдения за 3,5 млн рублей и позже заключила контракт на 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на их привязку к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка.
Зеленый остров
31
0
15
1
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
липчанин
4 минуты назад
Не осветили только вопрос - платные будут площадки или нет? Если платные, их может ждать фиаско - и в более удобных местах в городе платные площадки в основном пустуют.
Ответить
Захарова
24 минуты назад
простите, а что там зеленого, кроме названия?
Ответить
Щеглова
26 минут назад
сквозь песок трава растет, какой слой песка уложен и сколько списан средств на все это?
Ответить
35 минут назад
Хотели остров цветов и двухкилометровый гребной канал. Получили спорткомплекс, который больше похож на режимное учреждение. Но и пляжный сезон с купанием в реке Воронеж в этом может не состояться.
Ответить
невообразимо
46 минут назад
какие огромные средства расходуются неизвестно на что, скоро и пляжи то официально закроют
Ответить
Я
32 минуты назад
Кто их закроет, не Вы ли?! Всего-лишь, после анализа воды, купание будет запрещено, но кого это остановит?! Как купались, так и будут!!!
Ответить
Интересно
57 минут назад
Сообщает Бедрова , а где Министр спорта ?
Ответить
Интересно
59 минут назад
суммарно 350 млн руб - ГДЕ ?
Ответить
Антуан
59 минут назад
Ждём!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить