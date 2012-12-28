Экономика
300
сегодня, 10:01
8

Липчане хранят в банках 330,5 миллиарда рублей

Это на 18% больше, чем год назад.

Жители Липецкой области хранят на депозитах и накопительных счетах 330,5 миллиарда рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 18% больше, чем год назад. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

На долю рублевых сбережений приходится 97% от всего объема вкладов жителей региона, или 322 миллиарда рублей.

Сейчас банки предлагают по депозитам 12-14% годовых. При этом годовая инфляция, по данным Банка России, сегодня чуть ниже 6%. К тому же банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей.

На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области на 1 апреля хранилось более 137 миллиарда рублей. Это на 8,5% больше, чем год назад.
Комментарии (8)

Гость
34 минуты назад
Огласите список по фамильно.
?
35 минут назад
А ведь если что вернут только 1400000 по закону. Вот и думай класть больше или нет???
Савелий
40 минут назад
Любой первокурсник экономического факультета скажет, что так не бывает: инфляция 6%, а ставки по вкладам 12%.
Банкир
53 минуты назад
Почти весь прирост связан с прошлогодней процентной ставкой.
Гость
59 минут назад
Вот она тайна вкладов, так глядишь и сделают, деньги есть а пользоваться ими нельзя.
111
сегодня, 10:41
Молодцы Липчане
Васёк
сегодня, 10:38
Инфляция 6%. Смешно.
оптимист
сегодня, 10:32
А все на жизнь жалуются!
