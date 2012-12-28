Липчане хранят в банках 330,5 миллиарда рублей

Жители Липецкой области хранят на депозитах и накопительных счетах 330,5 миллиарда рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 18% больше, чем год назад. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.На долю рублевых сбережений приходится 97% от всего объема вкладов жителей региона, или 322 миллиарда рублей.Сейчас банки предлагают по депозитам 12-14% годовых. При этом годовая инфляция, по данным Банка России, сегодня чуть ниже 6%. К тому же банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей.На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области на 1 апреля хранилось более 137 миллиарда рублей. Это на 8,5% больше, чем год назад.