Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры
Долей бизнеса владел экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Фурса. По иску прокуратуры его имущество национализировано.
Сергей Фурса — партнер липецкого бизнесмена Владимира Чеботарева, владеющего рядом объектов коммерческой недвижимости: ТРЦ «Европа» на Советской, сети магазинов «Липка», ТРЦ «Липецк» и ТК «Липецкий» (бывший рынок «Спутник»). По данным бизнес-агрегаторов, Фурса является учредителем липецких ООО «Европа» (выручка — 32,4 млн рублей, чистая прибыль — 20,7 млн рублей), ООО «Комус» (выручка — 62,7 млн рублей, чистая прибыль — 14,1 млн рублей), ООО «Триумф», ООО «Специализированный застройщик» «Европа».
«Фурса аккумулировал активы в размере 19 млрд рублей, из них нежилые здания общей площадью 50 тыс. кв. м, 100 нежилых помещений — 70 тыс. кв. м, 329 жилых помещений общей площадью 30 тыс. кв. м, 205 земельных участков общей площадью 390 тыс. кв. м и 33 юридических лица общей капитализацией более 12 млрд рублей. То есть ответчик совершил преобразование имущества, полученного в результате коррупционных деяний, в иные активы, что является легализацией», — заявил в суде представитель прокуратуры.
По данным GOROD48, Владимир Чеботарев, который часть времени проводит в Европе, собирается обжаловать вердикт суда. Кстати, юристы Сергея Фурсы заявили в процессе, что считают необоснованными утверждения Генпрокуратуры о рейдерских захватах предприятий, настаивая на том, что все активы подзащитного (который также живет в одной из европейских стран), были сформированы им и приобретены по договорам продажи до 2012 года.
GOROD48 попытался получить комментарии у Владимира Чеботарева, но его телефон не отвечал. Нам удалось дозвонится до его племянника Андрея Чеботарева (соучредителя ООО «Триумф», директора сети магазинов «Липка» и одного из директоров ООО «Европа»), но каких-либо комментариев о перешедших в доход государства долях в липецком бизнесе Сергея Фурсы и о будущем совместных проектов с семьей Чеботаревых, он не дал. «Я ничего не знаю, у нас все работает как раньше».
P.S. Краснодарский край лидирует в стране по общему числу уголовных дел в отношении вице-губернаторов. За 10 лет, которые регион возглавляет Вениамин Кондратьев, они возбуждены на его восьмерых заместителей: Юрия Гриценко, Сергея Пуликовского, Сергея Власова, Анну Минькову, Александра Нестеренко, Александра Власова, Анатолия Вороновского, Андрея Коробку.
