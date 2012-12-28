Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина

Сегодня, 19 февраля, в Краснинском округе обрушилась крыша сварочного цеха завода «Моторинвест», накануне липчанин спас 36-летнего мужчину на Центральном пляже, и горожане буксуют во дворах на Фрунзе и Неделина.