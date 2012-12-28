«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина
Сегодня, 19 февраля, в Краснинском округе обрушилась крыша сварочного цеха завода «Моторинвест», накануне липчанин спас 36-летнего мужчину на Центральном пляже, и горожане буксуют во дворах на Фрунзе и Неделина.
На место происшествия выехали сразу 15 скорых. Под завалами нашли восьмерых человек: семь мужчин и одну женщину. Все они госпитализированы. Трое, как рассказала областной министр здравоохранения Лилия Самошина, доставлены в областную клиническую больницу. Их состояние ближе к средней тяжести. Ещё четыре человека в состоянии средней тяжести госпитализированы в Елецкую городскую клиническую больницу. И одну пострадавшую доставили в Лебедянскую ЦРБ.
Видео пресс-службы правительства области
Крыша цеха могла обрушиться под тяжестью снега. К спасательным работам было привлечено 114 человек и 35 единиц техники. Как выглядит цех изнутри после обрушения, можно посмотреть здесь.
Прокуратура Липецкой области начала проверку обстоятельств ЧП, а региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
Пресс-служба «Моторинвеста» в комментарии «Российской газете» сообщила, что частичное обрушение кровли произошло в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 кв.м или 10% от общей площади). Этот цех компания собиралась запустить в апреле 2026 года.
«Работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе. Возможная причина случившегося аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки», — рассказали в пресс-службе компании, добавив, что пострадавшим и их семьям окажут вся необходимую медицинскую и материальную помощь.
Здание цеха построено в 2014 году. А сам завод начал свою деятельность еще в 2010-м. Раньше на предприятии выпускали автомобили «Great Wall», «Haval» и кроссоверы «Changan». С 2022 года ООО «Моторинвест» выпускает электрокары бренда «Evolute». Предприятие собиралось увеличить локализацию производства электрокаров до 100% к 2030 году, и как раз для достижения этой цели и был оборудован сварочный цех: на нем сваривались части кузова автомобилей. Сейчас на заводе работают более 790 человек. Планировалось, что при выходе на плановую мощность, количество рабочих мест вырастет до 1300.
«Крыши постройки СССР по сейчас стоят и в трубу не дуют!», — заметил А вот.
«У меня там друг работает, сегодня говорит, прям перед лицом крыша сложилась», — рассказал Вадим.
«Не последний случай будет скорее всего. Последнее время ТЦ, цеха, автосалоны и спортсооружения строят по облегчённой схеме. Нагрузки рассчитывают по данным за последние 20 лет. А ведь всего 45-50 лет назад снегопады и высота покрова были куда больше», — предположил Угрюмый.
«Вспомнилось, как в Лебедяни склад Пепсико рухнул, и миллионы литров сока утекли в реку Дон. Но тогда была весна, апрель», — вспомнил Савелий.
Кстати новости о залитой в 2017 году концентратом сока Лебедяни можно найти здесь.
«Представляю какое качество машин там выпускают, если они корпуса себе построить нормальные не смогли. И только не надо ссылаться на стихию», — возмутился Дмитрий Ф.
В реанимации ожогового центра сейчас находится 36-летний пациент с сильным переохлаждением и обморожением рук. Накануне его спас 46-летний сотрудник НЛМК Евгений Гончаров, который гулял в районе Центрального пляжа
Сначала Евгений услышал странные звуки, а потом увидел барахтающегося посередине реки человека.
Евгений бросился в воду и смог дотянуть тонущего до берега, но вытащить не получилось — тот был очень тяжёлым в намокшей одежде. Ему помогли рыбаки и строители, оказавшиеся рядом.
Выяснилось, что на днях у пострадавшего умерла мать и он остался совсем один.
«Я надеюсь, что у него всё наладится. Парню сил и терпения», — написал комментатор.
«Молодец Евгений! Такие ребята и в огне не горят и в воде не тонут! На таких земля-матушка держится! Парню здоровья, выздоравливай!», — похвалила спасителя мужчины Гостья1.
Липчане живущие рядом с Фрунзе, 81 и Неделина, 3а пожаловались на коммунальные реки.
GOROD48 выяснил, что в этом виноваты… другие липчане. Причина наводнения — испорченные насосы канализационной станции в доме № 3а по улице Неделина. А вышли из строя они потому, что жильцы смывают в канализацию разные не предназначенные для этого предметы.
Сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом, пообещали наладить насос и расчистить территорию от льда и снега.
Долгое время страдают от зловония из подвала и жильцы дома № 5/2 по улице Космонавтов. В мэрии заверили, что ликвидировали засор и сегодня проведут мероприятия по откачке воды из подвала.
В мэрии сегодня рассказали, откуда в самом красивом и недавно отремонтированном подземном переходе Липецка, появилась вода.
Варианта два: или на потолке перехода скопился конденсат после морозов и оттепели, или когда шёл сильный дождь, где-то собралась вода и потом начала вытекать. В администрации, рассказали, что подрядчик готов устранить дефекты, если они имеют место.
Снег, который шел сегодня весь день, должен закончиться к утру пятницы. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от -4 до -6 градусов. Ожидается прекрасный зимний день, что редкость в последнее время.
И обратите внимание, региональный минтранс изменил расписание четырех пригородных маршрутов: № 103, 124, 128, 129.
