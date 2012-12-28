В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Региональный Минтранс меняет расписание четырех пригородных маршрутов: №№ 103, 124, 128, 129
Происшествия
2620
сегодня, 12:19
11
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
GOROD48 стали известны подробности вчерашнего происшествия на реке Воронеж.
Как оказалось, с середины реки до берега мужчину дотянул 46-летний сотрудник НЛМК Евгений Гончаров. Вчера Евгений, который находится в отпуске, прогуливался по пляжу. Стоя на мостике на берегу, он услышал слабый стон и какие-то непонятные звуки. Евгений снял с головы капюшон и начал прислушиваться. А потом увидел барахтающегося посередине реки и зацепившегося за корягу мужчину. Тот был полностью одет и с красным рюкзаком на плечах.
Евгений скинул куртку и бросился в воду. Он дотянул тонущего мужчину по воде до берега, но вытащить на сушу один не смог — тот был очень тяжёлым в намокшей одежде. Сам спасенный двигаться уже не мог: он находился в состоянии сильного переохлаждения и держал скрещенные руки на груди.
Евгений оставилмужчину у берега, а сам с криками «На помощь!» бросился за подмогой к двум рыбакам.
Но когда подмога подоспела, из воды мужчину уже доставала бригада строителей из пяти-шести человек.
Напомним, cейчас спасённый мужчина находится в реанимации. Ему диагностировали сильное переохлаждение и обморожение рук.
Выяснилось, что на днях у липчанина умерла мать и он остался совсем один — ни жены, ни девушки у него нет.
0
27
3
17
1
Комментарии (11)