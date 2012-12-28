Все новости
Происшествия
2620
сегодня, 12:19
11

«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин

GOROD48 стали известны подробности вчерашнего происшествия на реке Воронеж. 

Стали известны подробности спасения 36-летнего мужчины, которого накануне достали из реки Воронеж у Центрального пляжа Липецка.

Как оказалось, с середины реки до берега мужчину дотянул 46-летний сотрудник НЛМК Евгений Гончаров. Вчера Евгений, который находится в отпуске, прогуливался по пляжу. Стоя на мостике на берегу, он услышал слабый стон и какие-то непонятные звуки. Евгений снял с головы капюшон и начал прислушиваться. А потом увидел барахтающегося посередине реки и зацепившегося за корягу мужчину. Тот был полностью одет и с красным рюкзаком на плечах.

Евгений скинул куртку и бросился в воду. Он дотянул тонущего мужчину по воде до берега, но вытащить на сушу один не смог — тот был очень тяжёлым в намокшей одежде. Сам спасенный двигаться уже не мог: он находился в состоянии сильного переохлаждения и держал скрещенные руки на груди.

Евгений оставилмужчину у берега, а сам с криками «На помощь!» бросился за подмогой к двум рыбакам.

Но когда подмога подоспела, из воды мужчину уже доставала бригада строителей из пяти-шести человек.

Напомним, cейчас спасённый мужчина находится в реанимации. Ему диагностировали сильное переохлаждение и обморожение рук.

Выяснилось, что на днях у липчанина умерла мать и он остался совсем один — ни жены, ни девушки у него нет.
Комментарии (11)

Сначала новые
Александр Н.
9 минут назад
Спасибо за спасенную жизнь и неравнодушие.
Ответить
Дай Бог здоровья
20 минут назад
Евгению и тому молодому человеку. Гордость берет за свой край, какие хорошие, отзывчивые люди рядом живут. Спасибо Вам, Евгений!
Ответить
Лиза
24 минуты назад
Спасибо огромное Евгению за спасение мужчины. Он оказался в нужное время в нужном месте! Надеюсь, у спасённого после этого случая жизнь наладится!
Ответить
Евгений,
42 минуты назад
Вы лучший,настоящий человек.Здоровья,благополучия и счастья вам.
Ответить
Местная
49 минут назад
Не перевелись в нашем городе ещё отзывчивые и добрые люди. Дай Бог крепкого здоровья всем участникам этой истории!
Ответить
Радует
55 минут назад
То,что есть так много неравнодушных людей,которые готовы прийти на помощь.Честь и хвала им,спасшим жизнь человеку. Пусть эта драма закончится выздоравлением утопающего.
Ответить
Радует
56 минут назад
То,что есть так много неравнодушных людей,которые готовы прийти на помощь.Честь и хвала им,спасшим жизнь человеку. Пусть эта драма закончится выздоравлением утопающего.
Ответить
Бабуля
59 минут назад
Евгений, Вы - настоящий МУЖЧИНА!!! Дай Бог счастья Вам и вашей семье! Спасенному - крепости духа и выздоровления !
Ответить
Гостья
сегодня, 12:56
Спасибо хорошему человеку за спасение. Надеюсь, что у спасенного всё будет в жизни хорошо, главное, чтобы он выздоровел. В жизни бывают разные ситуации и всё можно преодолеть.
Ответить
НОЧЬ
сегодня, 12:41
Как жаль,.... к маме видимо собрался... Молодой совсем еще... Жить и жить.... Были бы запросы у совр. барышень поскромнее, глядишь и одиноких мужиков было бы меньше...
Ответить
