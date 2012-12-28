В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Региональный Минтранс меняет расписание четырех пригородных маршрутов: №№ 103, 124, 128, 129
Общество
626
сегодня, 09:54
Региональный Минтранс меняет расписание четырех пригородных маршрутов: №№ 103, 124, 128, 129
Автобус «Долгоруково-Тербуны» с 25 февраля будет ходить только два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Минтранс сообщил, что «по заявкам жителей» откорректировал движение четырех пригородных маршрутов с 24 февраля: № 128 «Липецк – Троицкое», № 129 «Липецк – Частая Дубрава - Товаро-Никольское», № 124 «Липецк – Крутогорье – Пады», № 103 «Липецк (Ц.Рынок) – Ленино».
По маршруту №128 автобусы будут ходить от автовокзала «Липецк» в 10:00 и 12:30, а из конечного пункта, села Троицкое, в 10:35 и 13:05. Отменяются рейсы из Липецка в в 11:20 и 13:00, из Троицкого — в 11:55 и 13:35. Изменяется время отправления от автовокзала «Липецк» с 15:50 на 16:10, из Троицкого — с 16:25 на 16:45.
По маршруту № 129 автобус будет ездить раз в день: с автовокзала «Липецк» в 9:10, из конечного пункта обратно — в 10:25. Отменяются рейсы отправлением из Липецка в 12:45, из конечного пункта — в 14:00.
По маршруту № 124 восстанавливается рейс в будни отправлением от автовокзала «Липецк» в 15:10, из конечного пункта — в 16:00. Отменяется по будним дням рейс отправлением из Липецка в 11:10 и из конечного пункта — в 12:00.
По маршруту № 103 изменяется время отправления от остановки «Центральный Рынок» с 15:45 на 15:55, из конечного пункта, села Ленино, с 16:25 на 16:35.
Из-за низкого пассажиропотока с 25 февраля автобусы по маршруту №475 «Долгоруково – Тербуны» будут ходить только по понедельникам и пятницам. Время отправления останется прежним. Отправление от автостанции в Долгоруково — в 5.40 и 18.45. в обратном направлении автобус будет отправляться в 6.15 и 19.20.
4
0
6
1
0
Комментарии