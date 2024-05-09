Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги

Нас ждут липецкая группа «Мираж», секреты профориентации и российская премьера прошлогоднего фильма Гая Ричи.

Днём в Липецке от +30 до +32 градусов, существенных осадков не ожидается.









- пр-т Победы, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 69а вл. 1, 67а стр. 1, 67а стр. 2, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а.













В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.













В 10:00 липчан приглашают принять участие в очередном субботнике (несмотря на то, что на улице четверг) по уборке города, на этот раз – на Зелёном острове (0+).









В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут премьеру этого года – спектакль «Три плюс кот» (16+).









Фото vk.com/vbiblioteku

В 13:00 в библиотеке им. И.Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) начнётся концерт танцевального ансамбля «Мираж» под руководством художественного руководителя Ольги Белозеровой (12+).









В 19:00 в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся танцевальный концерт «Фантастические существа и их хранители» (12+).









В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Мотивация без манипуляций» (12+).









Вера Елфимова, фото vk.com/profycoach_vera

Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег, его в опросе SuperJob упомянули 15% респондентов.













В ролях: Милана Хаметова, Алексей Маклаков, Юлиана Михневич, Роман Курцын.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Винницкая;- ул. Задорожная;- ул. Индустриальная, 2б, 2а, 4а, 4б, 4/1;- ул. Муравьева;- ул. Одоевского;- ул. Подсобное хозяйство;- ул. Рыбалко;- ул. Тельмана, 88;- ул. Харьковская;С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Карбышева, 62а;- ул. Н.К. Крупской, 4, 6;- ул. Московская, 6а, 109а;- ул. Осипенко, 21;- ул. Прокатная, 28, 30;- Чаплыгинское шоссе, 2;- пер. Виноградный, 16;- с. Ильино.с 14:00 до 17:00 исчезнет электричество:- ул. Плеханова, 51а.Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не застрять в душной машине посреди рабочего дня на солнцепёке.Перчатки и мешки выдадут на месте, с собой нужно взять головной убор и питьевую воду. У организаторов, видимо, воды нет. Волонтёрам можно заработать волонтёрские часы, но для этого нужно быть зарегистрированным на платформе ДОБРО.РФ.Спектакль о любви и семейной жизни без лакировки. О людях, которые хотят быть услышанными. И о том, как трудно порой просто увидеть друг друга по-настоящему. Постановка Заслуженного артиста России Николая Чебыкина, в ролях Алексей Харин, Анатолий Яшкин, Екатерина Ревина, Дина Кюнбергер.Зажигательные танцы, душевные песни и море эмоций. Приглашают целыми семьями, вход на концерт бесплатный.Отчётный концерт ансамбля эстрадного танца и школы восточного танца «Амира» под руководством Людмилы Штанько.Встреча с профориентологом и карьерным консультантом Верой Елфимовой, которая расскажет, как работает мотивация и что на нее влияет, а также покажет действенные техники повышения мотивации.Участие бесплатное.На втором месте — токсичность руководства по отношении к подчинённым – 11%; на третьем –непрофессионализм начальства, который беспокоит 9%. Липчан. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия – по 5%.В четверг на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Митрий Семёнов-АлейниковМаша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.Россия, 2026. Семейная комедия. Режиссёр Павел ВоронинСовременный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Фёдором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло.Роман Курцын, Карина Разумовская, Никита Тарасов.Великобритания, США, 2025. Боевик, триллер. Режиссёр Гай РичиБезжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой.Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Розамунд Пайк.