Общество
448
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги

Нас ждут липецкая группа «Мираж», секреты профориентации и российская премьера прошлогоднего фильма Гая Ричи.

И жарит, и парит

Днём в Липецке от +30 до +32 градусов, существенных осадков не ожидается.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Винницкая;
- ул. Задорожная;
- ул. Индустриальная, 2б, 2а, 4а, 4б, 4/1;
- ул. Муравьева;
- ул. Одоевского;
- ул. Подсобное хозяйство;
- ул. Рыбалко;
- ул. Тельмана, 88;
- ул. Харьковская;
- пр-т Победы, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 69а вл. 1, 67а стр. 1, 67а стр. 2, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Отключение воды

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Карбышева, 62а;
- ул. Н.К. Крупской, 4, 6;
- ул. Московская, 6а, 109а;
- ул. Осипенко, 21;
- ул. Прокатная, 28, 30;
- Чаплыгинское шоссе, 2;
- пер. Виноградный, 16;
- с. Ильино.

с 14:00 до 17:00 исчезнет электричество:

- ул. Плеханова, 51а.

Пробки

Пробки


Субботник на острове

В 10:00 липчан приглашают принять участие в очередном субботнике (несмотря на то, что на улице четверг) по уборке города, на этот раз – на Зелёном острове (0+).

Перчатки и мешки выдадут на месте, с собой нужно взять головной убор и питьевую воду. У организаторов, видимо, воды нет. Волонтёрам можно заработать волонтёрские часы, но для этого нужно быть зарегистрированным на платформе ДОБРО.РФ.

«Три плюс кот»

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут премьеру этого года – спектакль «Три плюс кот» (16+).

Фото vk.com/vbiblioteku

Спектакль о любви и семейной жизни без лакировки. О людях, которые хотят быть услышанными. И о том, как трудно порой просто увидеть друг друга по-настоящему. Постановка Заслуженного артиста России Николая Чебыкина, в ролях Алексей Харин, Анатолий Яшкин, Екатерина Ревина, Дина Кюнбергер.

«Мираж» в Липецке

В 13:00 в библиотеке им. И.Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) начнётся концерт танцевального ансамбля «Мираж» под руководством художественного руководителя Ольги Белозеровой (12+).

Зажигательные танцы, душевные песни и море эмоций. Приглашают целыми семьями, вход на концерт бесплатный.

Танцы и магия

В 19:00 в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся танцевальный концерт «Фантастические существа и их хранители» (12+).

Отчётный концерт ансамбля эстрадного танца и школы восточного танца «Амира» под руководством Людмилы Штанько.

А точно без манипуляций?

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мероприятие «Мотивация без манипуляций» (12+).

Вера Елфимова, фото vk.com/profycoach_vera

Встреча с профориентологом и карьерным консультантом Верой Елфимовой, которая расскажет, как работает мотивация и что на нее влияет, а также покажет действенные техники повышения мотивации.

Участие бесплатное.

Когда терпеть невмоготу

Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег, его в опросе SuperJob упомянули 15% респондентов.

На втором месте — токсичность руководства по отношении к подчинённым – 11%; на третьем –непрофессионализм начальства, который беспокоит 9%. Липчан. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия – по 5%.

Кинопремьеры

В четверг на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.

«Не одна дома 3. Выпускной». Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Митрий Семёнов-Алейников (6+).

Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.

В ролях: Милана Хаметова, Алексей Маклаков, Юлиана Михневич, Роман Курцын.


«Богатыри». Россия, 2026. Семейная комедия. Режиссёр Павел Воронин (6+).

Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Фёдором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло.

В ролях: Роман Курцын, Карина Разумовская, Никита Тарасов.


«Грязные деньги». Великобритания, США, 2025. Боевик, триллер. Режиссёр Гай Ричи (18+).

Безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, а отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой.

В ролях: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Розамунд Пайк.


Дорогие липчане! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
Комментарии (2)

Ага
17 минут назад
300 млн руб или 400 млн руб потрачено на Зеленый остров , а теперь все на субботник !
Очевмдец
сегодня, 07:11
Начальство,к сожалению, сейчас действительно очень глупенькое и невоспитанные пошло. Самое мягкое выражение.
