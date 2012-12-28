В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта

В городе проводится очередной полумарофон. На время забегов перекрывается дорога под Петровским мостом.

23 мая в Липецке пройдет VIII Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». На время забегов — с 05:00 до 17:00 — будет перекрыта объездная дорога Петровского моста от улицы Неделина до набережной на улице 50 лет НЛМК.Изменятся схемы движения общественного транспорта. Маршруты № 8, 17, 17а, 40, 308к, 317, 321, 343 будут следовать по схеме: «… Петровский мост — пл. Революции — ул. Советская — …» и обратно.Маршруты № 33, 33а, 325 в направлении пр. Мира: «… пл. Театральная — ул. Фрунзе — ул. Октябрьская — Петровский мост — далее по маршруту», в обратном направлении: «… Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная» (без заезда на Петровский рынок).Маршрут № 28 в прямом направлении будет следовать по схеме: «п. Сырский Рудник — … — ул. 50 лет НЛМК — ул. Неделина — ул. Фрунзе — ул. Октябрьская — Петровский мост — далее по маршруту».В мэрии попросили водителей учитывать изменения при планировании поездок. Ограничения не коснутся экстренных служб.