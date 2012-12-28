Общество
61
12 минут назад

Реконструкцию пешеходного моста на Карьере проторговали в четвертый раз

На этот раз муниципальным контрактом заинтересовался иногородний подрядчик.

Только с четвертой попытки управления строительства администрации Липецка нашло подрядчика на реконструкцию пешеходного моста над железнодорожными путями на улице Гайдара.

Эпопея по поиску подрядчика началась зимой. На первые торги с начальной ценой контракта в 50 999 201 рубль не заявился ни один участник. Случилось это потому, что заказчик поставил ряд жестких условий исполнителю работ. От него, например, требовалось подтверждение членства в саморегулируемой организации с опытом работы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капстроя, предъявление ранее исполненных договоров и актов приемки выполненных работ. На повторных торгах дополнительные требования к участникам конкурса были значительно смягчены — от них требовался лишь опыт капитального строительства. Но и такие облегченные условия привлекли на конкурс лишь одного участника, ООО «Энерготехстрой». Однако в итоге мэрия в одностороннем порядке расторгла договор еще до начала работ: подрядчик начал отношения с заказчиком с… протокола разногласий, а потом отказался предоставить документы на банковскую гарантию. На третьи торги никто не заявился. В четвертый раз, после того, как начальная цена контракта была увеличена до 52,8 млн рублей, им заинтересовалась иногородняя компания, называние которой пока не афишируют.

Заказчик убрал из договора 30-процентный аванс. Как и прежде, подрядчику отведены два года на снос старого 53-метрового (с подходами к нему) аварийного моста и строительство нового железнодорожного путепровода-эстакады общей протяженностью 45 метров.

Напомним, что администрация Липецка признала пешеходный мост через две железнодорожные ветки на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным еще при мэре Михаиле Гулевском. Несколько лет назад решением Советского райсуда мост был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации.
