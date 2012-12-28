«Спасаться негде»: подвал-бомбоубежище затопило из канализации

Коммунальщики уже взялись за дело.

В подвале дома № 5/2 по улице Космонавтов, как рассказали жильцы, «уже несколько месяцев настоящий апокалипсис». Там, где должны укрываться люди во время воздушной тревоги, стоит зловонное озеро из фекалий. Вонь распространяется и по подъездам.«Управляющая компания разводит руками: откачивать нечистоты некуда. Уличные колодцы забиты под завязку. Компания «РВК-Липецк», которая должна обслуживать наружные сети, отказывается их чистить. Официальная причина: канализационные коллекторы в Военном городке до сих пор не переданы ресурсникам на баланс. Юридически они висят на департаменте ЖКХ. Департамент молчит. «РВК» в трубы не лезет. УК в тупике. Жильцы задыхаются. Собственники платят за водоотведение исправно, каждый месяц, а услуги нет», — описали ситуацию липчане.«Сети водоотведения по данному адресу не находятся в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». Устранять засор должен собственник сетей», — подтвердили в «РВК-Липецк».GOROD48 обратился за разъяснениями в мэрию и получил лаконичный ответ:«В настоящее время засор ликвидирован. Сегодня будут проводиться мероприятия по откачке подвальных помещений».