«Спасаться негде»: подвал-бомбоубежище затопило из канализации
Коммунальщики уже взялись за дело.
«Управляющая компания разводит руками: откачивать нечистоты некуда. Уличные колодцы забиты под завязку. Компания «РВК-Липецк», которая должна обслуживать наружные сети, отказывается их чистить. Официальная причина: канализационные коллекторы в Военном городке до сих пор не переданы ресурсникам на баланс. Юридически они висят на департаменте ЖКХ. Департамент молчит. «РВК» в трубы не лезет. УК в тупике. Жильцы задыхаются. Собственники платят за водоотведение исправно, каждый месяц, а услуги нет», — описали ситуацию липчане.
«Сети водоотведения по данному адресу не находятся в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». Устранять засор должен собственник сетей», — подтвердили в «РВК-Липецк».
GOROD48 обратился за разъяснениями в мэрию и получил лаконичный ответ:
«В настоящее время засор ликвидирован. Сегодня будут проводиться мероприятия по откачке подвальных помещений».
