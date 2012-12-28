В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
1924
сегодня, 15:59
17
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
В распоряжении GOROD48 оказалось видео с места происшествия.
Следственный комитет России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
1
9
3
1
3
Комментарии (17)