сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе «Дон», новая развязка у «Елецкого» и битва поваров
Сегодня, 20 мая на трассе «Дон» погибли мужчина и женщина, из «Елецкого» обещают построить новый выезд с развязкой, и в Липецке прошел конкурс поваров и кондитеров.
«Грузовик стоит явно на обочине у отбойника, а у Хавальника нет даже тормозного следа. Хотел кого-то обогнать справа по крайней полосе, крутанул руля, а тут фура стоит», — предположил Шохвер.
«Что поделать. Дешёвые понты всегда дорого обходятся», — добавил Царствие небесное.
«Может, ругались за рулем, вот водитель и не справился с управлением», — версия Ели Сибирской.
«Два человека уже не прочтут ваши вердикты! Земля пухом. Может, солнце слепило, может, разморило в утренний час в комфортном авто. Как можно не увидеть грузовик», — резюмировал кит.
Накануне в Лебедяни на улице Интернациональной после столкновения с «ВАЗом» опрокинулась «Шкода». Водители получили различные травмы.
«На этом перекрестке постоянно случаются аварии, и даже с летальным исходом было однажды. Видимо, кто-то из водителей не знает правил движения, или просто проигнорировал», — сообщила Правда.
«Елецкий» до конца года получит еще один выезд с кольцевой развязкой. Управление строительства Липецка проторговало второй этап строительства дороги по улице Хренникова с выходом на Елецкое шоссе. Строить 400-метровый выезд и развязку за 142,5 миллиона рублей будет липецкая компания «Инфинити Групп».
Предполагается, что новый выезд избавит жителей «Елецкого» от вечных пробок. Сейчас из этого района только один выезд.
«Супер-решение. После этого нужно сделать автобус 179 через Елецкий, а расписание составить таким образом, чтобы 17 и 179 отличались по времени прохождения», — попросила Люда.
«Опять кольцо, опять аварии, опять пробки. На Белана вся их дорога уже в выбоинах и латках», — недоволен Житель.
«Ау, администрация, сделайте дорогу от села Сселки к ЛКАД напрямую, там полдороги уже есть, и пробок у виадука не будет», — попросил реалист.
Улицу Московскую у Юго-Западной котельной, где с прошлого года меняют теплосеть, энергетики пообещали вернуть водителям к концу мая.
«Да-да-да, верим, ага. Разговаривала с человеком, который непосредственно контролирует работу этого подрядчика, и при самом хорошем раскладе это конец июля, если подрядчик ничего не сорвет и дожди не будут идти без остановки», — не поверил ууу.
Врио мэра Светлана Бедрова рассказала, что у управления главного смотрителя есть претензии к 24 липецким дорогам, отремонтированным с 2022 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Среди них Воронежское и Лебедянские шоссе, улицы Папина, Пожарского, 8 Марта, Ударников, Московской, 4-й Пятилетки, Орловской, Механизаторов, Полетаева, Пришвина, Кривенкова и Крупской.
Читатели GOROD48 тут же набросали еще несколько проблемных адресов.
«Уважаемая администрация Липецка! Как вы расцениваете проседание только что отремонтированного дорожного полотна на Петровском спуске, это относится к безопасным и качественным автодорогам? И соответственно, вызывает интерес, кто и как из администрации выполнял приемку отремонтированного участка», — сообщил Гость.
«Дачный, дорога на СНТ, делали так же, вся середина расколупалась, шов некачественный. Пусть переделывают! Пока спроса с них не будет, так и будут делать тяп- ляп! За свой счёт переделают и глядишь сразу будут делать качественно. Если подрядчик делает так, что через год всё разрушилось, значит лицензию у него надо забирать и в чёрный список без права реабилитации. А у нас армянстрой весь Липецк делает, ни уклонов ничего. Лужи как море на новой дороге. Правила проектирования, наверное, в глаза не видели», — написал ++++.
«На Сырском Руднике кроме Ударников есть другие улицы внутри домов. Когда там ремонт будет?» — спросила Лилия.
«А в Сселки Бедрова не хочет приехать?», — спросили Сселки.
«Есть русская пословица: скупой платит дважды, и вот вам тому доказательство. Надо было изначально делать как положено, укладывать битумную ленту, и тогда бы не пришлось исправлять ошибки и тратить время», — считает Дружок.
Сокольцы переживают за сквер имени Смыслова. Его несколько лет назад благоустроили по федеральному проекту, а сейчас он в таком состоянии, что хоть снова благоустраивай — лавочки развалились перила погнулись. Вандалы тут виноваты или некачественно сделанные работы, теперь будет разбираться полиция.
К сожалению, это не единственное место, которое потихоньку приходит в негодность.
«Администрация города, в чем причина такого ужасного состояния детской площадки у Звездного. Вывезли все малые формы, качели сняли, горку демонтировали. Приведите площадку в порядок! Город 48 сделайте публикацию об этой площадке. А точнее, уже об ее отсутствии», — попросила Площадка у Звездного. (в мэрии заявили, что площадка стала сильно скромнее, из-за вандалов)
«Так все правильно. Денег нет. Бульвар Неделина. Обустроили также. В плачевном состоянии лавочки, урны, детская площадка для детей с ОВЗ. Написал обращение через «решаем вместе». Пришел ответ — денег нет. Да и липецкой администрации нет дела до состояния Липецка», — добавил Липчанин.
«Это практика. Построят. Денюшки вложат. И все. Нет рабочих, которые отвечают за парк или сквер. Вовремя прибить оторванную рейку или кирпич, или сделать заявку, что поломалось. Я думаю, это специально так. Ждут, когда все разрушится — расшатается и дадут опять денег. А уж оприходовать финансы нетрудно, я полагаю. Это значит, что чиновникам-депутатам до этого нет дела совершенно. Нет хозяйственника. А ведь скоро выборы. Я никогда не голосую за переустройство — только хуже будет», — написал Гость53.
В Липецком колледже индустрии сервиса сегодня в конкурсе профессионального мастерства соревновались восемь поваров и семь кондитеров. За 70 минут первые должны были приготовить суп из судака и второе из индейки, а вторые — десерт из творога и моркови.
Лучшим поваром признали Бекзода Нурмухамедова, кондитером — Роман Захаров.
На календаре май, а на улице, по ощущениям — середина лета! Завтра в Липецке от +30 до +32 градусов. Возможно, будет побит рекорд 1967 года, когда в городе был +31 градус.
