Общество
429
20 минут назад

На улицах Фрунзе и Неделина застревают автомобили

Как ни странно, но причина в том, что липчане смывают в канализацию то, для чего она не предназначена.

Жильцы дома № 81 на улице Фрунзе рассказали GOROD48, что уже несколько дней в образовавшемся у многоэтажки озере застревают автомобили.



«Во двор заехать на низкой машине невозможно, администрация бездействует, воды сточные, воняют. По очистке снега в этом году администрации тройка! Во многих дворах нельзя проехать, на дорогах общего пользования островки неубранного снега», — написали возмущенные жильцы.

Оказалось, что сточные воды попали к дому из канализационной сети. Как сообщили нам в «РВК-Липецк», вода течет от дома № 3а по улице Неделина, где произошел засор. Однако засорённая сеть компании не принадлежит.

«Сеть проложена застройщиком. При этом она не передана в муниципальную собственность или собственность «РВК-Липецк»», — пояснили в компании.

GOROD48 направил запрос в «Глобус Групп» — застройщику, к которому рекомендовали обратиться энергетики.

«ООО «Глобус Групп, как застройщик не располагает информацией о возникновении аварийных ситуаций в данном МКД. После ввода в эксплуатацию, расположенные до канализационной станции, в том числе и КНС не предусматривает их передачу «РВК-Липецк»», — сообщили в компании, добавив, что сети находятся в собственности жильцов.

В управляющей компании, которая обслуживает дом № 3а на улице Неделина, наконец-то рассказали о причине наводнения — забились насосы канализационной насосной станции. Причина банальна — жильцы смывают в канализацию то, для чего он не предназначен. Сегодня-завтра насосное оборудование обещали заменить, а потом коммунальщики намерены трактором сколоть лед и посыпать участок песком.
