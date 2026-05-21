Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Улицу Хренникова выведут на Елецкое шоссе в районе гипермаркета «Лемана Про»
Общество
Возле детской площадки в Липецке заметили гадюку
Общество
«Космическая» детская площадка у «Звездного» из-за вандалов стала скромнее
Происшествия
Всем Соколом выбирали, дважды проторговали…
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе «Дон», новая развязка у «Елецкого» и битва поваров
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Помощь родственнику может обернуться восемью годами колонии
Происшествия
Улицу Московскую у Юго-Западной котельной пообещали вернуть водителям к концу мая
Общество
Студёновскую затапливает
Общество
Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги
Общество
Читать все
В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
В Грязях 51-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Автобус на Центральный пляж поедет 1 июня
Общество
МЧС предупредило об аномально-жаркой погоде
Погода в Липецке
Липчанин нарвался на мошенников при покупке GPS-трекера
Происшествия
Реконструкцию пешеходного моста на Карьере проторговали в четвертый раз
Общество
«Вода хлещет, жесть!»: подвал на Звездной заливает водой
Общество
Мопед опрокинулся на сельской дороге: 61-летний водитель попал в больницу
Происшествия
Читать все
Происшествия
1122
сегодня, 11:47
9

«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»

В Липецке никак не может начаться процесс по «делу врачей» во главе с бывшими вице-губернатором, начальником облздрава и руководителем территориального управления ФОМС.

Вчера в Советском районном суде Липецка должно было состояться предварительно заседание по делу группы врачей и чиновников от медицины, которым Следком вменяет причинение имущественного ущерба теруправлению Фонда обязательного медицинского страхования на 28,3 миллиона рублей. Сразу 16 медиков обвиняют в причинение имущественного ущерба государству путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Самыми известными из них являются бывший вице-губернатор Александр Ильин, бывший руководитель облздрава Юрий Шуршуков и его бывший заместитель Александр Голиков, экс-руководитель территориального управления ФОМС РФ по Липецкой области Галина Ражина. В числе обвиняемых — бывшие главврачи Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской районных больниц и экс-руководители второй липецкой городской поликлиники.

Из фабулы обвинения следует, что преступный замысел на освоение не заработанных, но проавансированных средств Фонда обязательного медицинского страхования возник 10 декабря 2020 года. В этот день во время совещания его участники — вице-губернатор Ильин, начальник облздрава Шуршуков и его заместитель Голиков и директор управления ФОМС РФ по Липецкой области Ражина — разработали схему увеличения финансирования медучреждений, предусматривающую фальсификацию отчетности. Ее нужно было изменить так, чтобы завысить объемы оказания медицинской помощи населению в ноябре 2020 года, освоив выделенные облздраву средства.

В обвинительном заключении сказано, что «план совершения преступления» организаторы довели до руководства Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской районных больниц и липецкой городской поликлиники №2. Уже те, в свою очередь, подбили подчиненных подделать документы с внесением липовых сведений об оказанной медицинской помощи.

«Под воздействием угроз» — так написано в обвинительном акте прокуратуры — подчиненные главврачей принялись улучшать отчетность, меняя существующую через систему «Квазар». По выводам следствия, главврач Чаплыгинской районной больницы Александр Жуков направил на подпись Галине Ражиной 322 подложных документа на 10 млн рублей. Добровская больница оформила 248 липовых страховых случая на 3,3 млн рублей, Тербунская — 632 таких документа на 5,1 миллиона, Краснинская — 295 на 2,5 миллиона. Но больше всех подложных документов оформили в поликлинике №2 Липецка — 12 тысяч на 7,1 миллион. Уже 12 и 13 декабря все подложные документы ушли на подпись в ТФОМС по Липецкой области, где их оформили и переправили для оплаты в региональное казначейство. Следствие оценило нанесенный этими действиями ущерб более чем в 28,3 млн рублей.

IMG_20260520_160951.jpg+2026-05-21-11.46.04+niz.jpg

в кадр попали далеко не все подсудимые и адвокаты  

Что думают о предъявленном обвинении подсудимые? Почти все они, как их адвокаты отказались от комментариев. Один из защитников заявил GOROD48: «Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности». Еще один адвокат, и подсудимый поделились на условиях анонимности своими взглядами на это уголовное дело. Осенью 2020 года во время второй волны эпидемии COVID-19 в области на две недели была приостановлена плановая медпомощь: ОРВИ, гриппом и коронавирусом заболела четверть всех медиков. Но ведь медучреждения оказывали неотложную помощь, медикаменты выписывали, больницы работали, пациентов кормили, постельное белье стирали… И все это, конечно, требовало расходов. И нужно было как-то выходить из положения...

— Сначала Следственный комитет пытался обвинить нас в мошенничестве. Сколотить из нас ОПГ. Но потом следствие пришло к выводу, что ни одного полученного от ФОМС рубля мы не украли, не потратили на себя. Когда все полученные средства мы вернули государству, обвинение переквалифицировало наши действия по другой статье Уголовного кодекса. За что я пострадал, непонятно? За что был уволен? — разводит руками собеседник GORO48.

Он заявил, что будет против того, чтобы процесс для него закончился по не реабилитирующим основаниям. «Я хочу вынесения мне оправдательного приговора!»

Назначенное заседание не состоялось из-за болезни одного из адвокатов. Слушания перенесены на 10 июня. Пока же адвокаты хотели бы вернуть дело прокурору для устранения выявленных в нем нарушений — об этом они ходатайствовали перед председательствующей в процессе судьей Анной Кобзевой.
COVID-19
приписки
0
0
5
3
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Та которая там лежала
13 минут назад
Да в областной больнице парацетамол не дождешься, врачи....
Ответить
Буквоед
25 минут назад
Какая там совесть???Воровать позволяет,а признать вину-ах,это не к нам!
Ответить
однако
26 минут назад
Все были в системе. Больше ,чем надо ни когда не скажут. Доказать многое следствие не сможет -только по бумажкам. Отмажут или условка..Спрут тянется не верх.И это как все знают в любой системе.
Ответить
Гость
30 минут назад
А куда делся забор с Сселковской поликлиники ВОП.Кто на нём наварился?
Ответить
Нардеп
31 минуту назад
Запасаемся Попкорном и смотрим очередную отмазку от соборной на 3 акт Марлизонского Балета!
Ответить
САИ
43 минуты назад
По моему где то "прячется" инициатор всего этого дела. То, что воруют, сомней нет, похоже не делились?!
Ответить
Нардеп
27 минут назад
Тут дело не в воровстве а в том что государство должно было компенсировать не дополученные средства медицинскими учреждениями во время "ПАНДЕМИИ" на текущие расходы содержания Поликлиник и тд и тп. Но........ выше упомянутое..... само устранилось и оставило все на самотек что и привело к (вышеупомянутому в статье). Все гениальное ПРОСТО!
Ответить
Коррупция
47 минут назад
А теперь нет до сихпор льготных лекарств!
Ответить
Деньги вернули?
53 минуты назад
Но не виноваты. Где логика?
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить