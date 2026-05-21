«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»

В Липецке никак не может начаться процесс по «делу врачей» во главе с бывшими вице-губернатором, начальником облздрава и руководителем территориального управления ФОМС.

Вчера в Советском районном суде Липецка должно было состояться предварительно заседание по делу группы врачей и чиновников от медицины, которым Следком вменяет причинение имущественного ущерба теруправлению Фонда обязательного медицинского страхования на 28,3 миллиона рублей. Сразу 16 медиков обвиняют в причинение имущественного ущерба государству путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Самыми известными из них являются бывший вице-губернатор Александр Ильин, бывший руководитель облздрава Юрий Шуршуков и его бывший заместитель Александр Голиков, экс-руководитель территориального управления ФОМС РФ по Липецкой области Галина Ражина. В числе обвиняемых — бывшие главврачи Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской районных больниц и экс-руководители второй липецкой городской поликлиники.Из фабулы обвинения следует, что преступный замысел на освоение не заработанных, но проавансированных средств Фонда обязательного медицинского страхования возник 10 декабря 2020 года. В этот день во время совещания его участники — вице-губернатор Ильин, начальник облздрава Шуршуков и его заместитель Голиков и директор управления ФОМС РФ по Липецкой области Ражина — разработали схему увеличения финансирования медучреждений, предусматривающую фальсификацию отчетности. Ее нужно было изменить так, чтобы завысить объемы оказания медицинской помощи населению в ноябре 2020 года, освоив выделенные облздраву средства.В обвинительном заключении сказано, что «план совершения преступления» организаторы довели до руководства Чаплыгинской, Краснинской, Добровской, Тербунской районных больниц и липецкой городской поликлиники №2. Уже те, в свою очередь, подбили подчиненных подделать документы с внесением липовых сведений об оказанной медицинской помощи.«Под воздействием угроз» — так написано в обвинительном акте прокуратуры — подчиненные главврачей принялись улучшать отчетность, меняя существующую через систему «Квазар». По выводам следствия, главврач Чаплыгинской районной больницы Александр Жуков направил на подпись Галине Ражиной 322 подложных документа на 10 млн рублей. Добровская больница оформила 248 липовых страховых случая на 3,3 млн рублей, Тербунская — 632 таких документа на 5,1 миллиона, Краснинская — 295 на 2,5 миллиона. Но больше всех подложных документов оформили в поликлинике №2 Липецка — 12 тысяч на 7,1 миллион. Уже 12 и 13 декабря все подложные документы ушли на подпись в ТФОМС по Липецкой области, где их оформили и переправили для оплаты в региональное казначейство. Следствие оценило нанесенный этими действиями ущерб более чем в 28,3 млн рублей.Что думают о предъявленном обвинении подсудимые? Почти все они, как их адвокаты отказались от комментариев. Один из защитников заявил GOROD48: «Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности». Еще один адвокат, и подсудимый поделились на условиях анонимности своими взглядами на это уголовное дело. Осенью 2020 года во время второй волны эпидемии COVID-19 в области на две недели была приостановлена плановая медпомощь: ОРВИ, гриппом и коронавирусом заболела четверть всех медиков. Но ведь медучреждения оказывали неотложную помощь, медикаменты выписывали, больницы работали, пациентов кормили, постельное белье стирали… И все это, конечно, требовало расходов. И нужно было как-то выходить из положения...— Сначала Следственный комитет пытался обвинить нас в мошенничестве. Сколотить из нас ОПГ. Но потом следствие пришло к выводу, что ни одного полученного от ФОМС рубля мы не украли, не потратили на себя. Когда все полученные средства мы вернули государству, обвинение переквалифицировало наши действия по другой статье Уголовного кодекса. За что я пострадал, непонятно? За что был уволен? — разводит руками собеседник GORO48.Он заявил, что будет против того, чтобы процесс для него закончился по не реабилитирующим основаниям. «Я хочу вынесения мне оправдательного приговора!»Назначенное заседание не состоялось из-за болезни одного из адвокатов. Слушания перенесены на 10 июня. Пока же адвокаты хотели бы вернуть дело прокурору для устранения выявленных в нем нарушений — об этом они ходатайствовали перед председательствующей в процессе судьей Анной Кобзевой.