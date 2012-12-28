Все новости
Происшествия
1902
сегодня, 15:44
8

На место ЧП в Краснинском округе направлены 15 бригад скорой помощи

Двое пострадавших транспортируются в медицинские учреждения.

На место ЧП на заводе «Моторинвест» в Краснинском округе, помимо аварийно-спасательных подразделений, направлены 15 бригад скорой помощи. На данный момент прибыли две бригады медицины катастроф и семь бригад скорой помощи.

Напомним, из-под завалов уже достали шестерых человек. Ещё два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения.

«Извлечённым из-под завалов оказана помощь, двое пострадавших транспортируются в медицинские учреждения», —  сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

CК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». 
«Моторинвест»
ЧП
0
4
5
2
0

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда жизни.
20 минут назад
для Индии или Бангладеш такие шалаши хороши ....
Ответить
Инженер-строитель
35 минут назад
Раньше строили на века, а теперь до первой снежной зимы. Удешевление строительства, каркас сложился, как карточный домик
Ответить
Гость
48 минут назад
И сколько они туда добираться будут, тем более ещё и обратно. Туда надо сан авиацию направлять ( вертолёты).
Ответить
Зритель
48 минут назад
Почему не чистили крышу? Начальство не умеет организовать работу?
Ответить
гость
37 минут назад
Да причëм здесь чиска снега. Явно материалы другие.
Ответить
Иван
55 минут назад
Какие автомобили, такой и завод.
Ответить
Семён
56 минут назад
И город без скорых останется, к кому-то не * бригада.
Ответить
Савелий
сегодня, 15:57
По фото -не завод, а карточный домик прям. Вот он и сложился.
Ответить
