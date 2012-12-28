В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
сегодня, 15:44
На место ЧП в Краснинском округе направлены 15 бригад скорой помощи
Двое пострадавших транспортируются в медицинские учреждения.
Напомним, из-под завалов уже достали шестерых человек. Ещё два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения.
«Извлечённым из-под завалов оказана помощь, двое пострадавших транспортируются в медицинские учреждения», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
CК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
