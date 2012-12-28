Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Читать все
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Происшествия
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
Читать все
Экономика
262
37 минут назад

Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей

1 декабря на автозаводе в Краснинском районе началась мелкоузловая сборка гибридов «i-Space».

Первый день зимы на автозаводе в Гребенкино, где происходит сборка автомобилей «Evolute», стал знаковым — запущены два цеха, в которых происходит сварка кузовов и покраска флагмана линейки «Evolute» — гибридного кроссовера «i-Space» в пяти- и семиместном исполнении.

Локализация китайских машин сейчас достигает 15%, но на заводе собираются сделать ее полной к 2032 году. По словам руководителя отдела спецпроектов завода Василия Чеботарева, уже сейчас в Липецкой области производится несколько компонентов для «Evolute» и его гибридной версии «Evolute i-Space». Это и лакокрасочные материалы, и герметики, заправочные жидкости, оборудование для телеметрии, шины, диски, аккумуляторные батареи и т.п.

Завод в Липецкой области, где уже работают более 790 человек, вскоре выйдет на плановую мощность, создав еще 1300 рабочих мест.

Сам завод компании «Моторинвест» в индустриальном парке «Рождество» нельзя назвать новым. Он существует с 2010 года. Раньше «Моторинвест» выпускал автомобили «Great Wall», «Haval» и кроссоверы «Changan». С 2022 года ООО «Моторинвест» выпускает электрокары бренда «Evolute» — россиянам предложили то, что весь мир раскушал чуть раньше. И, по словам Василия Чеботарева, за короткий срок удалось пройти путь от недоверия к электрокарам до влюбленности в них по уши. Все это время в стране развивалась инфраструктура обслуживания электрокаров, и теперь это движение не остановить.

IMG_7086.jpg

— Сейчас электрокаров в России примерно 5%. Таков и был осторожный на начальном этапе план Минпромторга, и мы его достигли. Дальше будет только движение вперед. Причем нам не дадут остановиться производители зарядных станций и аккумуляторных батарей. Сеть зарядных станций растет в геометрической прогрессии. Сегодня можно без опаски доехать на «Evolute» из Москвы в Сочи или Казань — везде на трассах есть станции. Дальше эта возможность будет расширяться и расширяться.

Если раньше на заводе «Моторинвеста» в Гребенкино осуществлялась крупноузловая сборка автомобилей, то теперь налажена мелкоузловая, со сваркой на месте штампованных пока еще в Китае частей кузова машины, их грунтовкой и окраской. Несколько первых серийных кузовов гибрида «Evolute i-Space», кстати, российского первенца в этом сегменте, собрали и покрасили в присутствии журналистов. Причем грунтовка и покраска кузовов осуществляется в основном роботами. Лишь мелкие штрихи наносятся вручную, в тех местах, куда огромная рука робота не достает.

IMG_7103.jpg

IMG_7180.jpg

IMG_7111.jpg

IMG_7194.jpg

IMG_7177.jpg

За компьютером, управляющим роботами, находился 20-летний лебедянец Вадим Васильев. Его специальность на заводе называется «роботист».

IMG_7241.jpg

— Мое базовое образование — логист и бухгалтер. Но получилось так, что работаю по другому профилю. Обучение на роботиста я проходил здесь, на заводе, три месяца. До этого работал на другом предприятии, тоже имел дело с роботами, но они занимались сваркой. Я выпускник лебедянской школы №2, и все вот это — результат уроков робототехники в нашей школе. У нас здесь восемь роботов, занимающихся грунтовкой и окраской кузовов автомобилей, мне очень интересно контролировать их работу и управлять ими.

Кстати, линия сварки кузовов, а это отдельный цех, выглядит брутальнее, чем роботы на покраске. В цехе сварки огромные «клешни» мгновенно сваривают детали кузова. И кажется — клешни эти неподъемные. Но на линии работают даже женщины, и они с ними легко управляются.

IMG_7505.jpg

IMG_7557.jpg

IMG_7554.jpg

IMG_7546-2.jpg

— На самом деле это только со стороны кажется, что манипуляторы неподъемные. Они и в самом деле тяжелые, но находятся в подвешенном состоянии, отцентрованы и отрегулированы под руки рабочего. В данном случае — под мои. Управлять точечной сваркой я училась здесь, на предприятии, куда пришла работать вслед за мужем. Работа интересная. На первый взгляд — грубая, кругом металл, но на самом деле творческая. Приятно видеть, как при помощи и твоих рук рождается красавец-автомобиль, — рассказала оператор линии сварки кузовов «Evolute» Наталья Шитяева.

Кстати, прежде чем приступить к сварке серийных кузовов, на линии провели тестовую сварку 20 кузовов, которые затем прошли строгую проверку на геометрию, прочность сварных швов и соответствие отраслевым стандартам качества.

На заводе поделились и ближайшими планами. В 2026 году предприятие запустит серийную сварку кроссоверов «i-SKY» и «i-JOY». Начнется строительство корпуса доводки и комплектации новых моделей. В планах завода — развитие научного центра, где будут работать над большей мощностью аккумуляторных батарей и даже замахнуться на разработку водородного двигателя.

IMG_7600.jpg

IMG_7619.jpg

автопроизводство
автозавод
1
0
0
2
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить