Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей

1 декабря на автозаводе в Краснинском районе началась мелкоузловая сборка гибридов «i-Space».



Первый день зимы на автозаводе в Гребенкино, где происходит сборка автомобилей «Evolute», стал знаковым — запущены два цеха, в которых происходит сварка кузовов и покраска флагмана линейки «Evolute» — гибридного кроссовера «i-Space» в пяти- и семиместном исполнении.Локализация китайских машин сейчас достигает 15%, но на заводе собираются сделать ее полной к 2032 году. По словам руководителя отдела спецпроектов завода Василия Чеботарева, уже сейчас в Липецкой области производится несколько компонентов для «Evolute» и его гибридной версии «Evolute i-Space». Это и лакокрасочные материалы, и герметики, заправочные жидкости, оборудование для телеметрии, шины, диски, аккумуляторные батареи и т.п.Завод в Липецкой области, где уже работают более 790 человек, вскоре выйдет на плановую мощность, создав еще 1300 рабочих мест.Сам завод компании «Моторинвест» в индустриальном парке «Рождество» нельзя назвать новым. Он существует с 2010 года. Раньше «Моторинвест» выпускал автомобили «Great Wall», «Haval» и кроссоверы «Changan». С 2022 года ООО «Моторинвест» выпускает электрокары бренда «Evolute» — россиянам предложили то, что весь мир раскушал чуть раньше. И, по словам Василия Чеботарева, за короткий срок удалось пройти путь от недоверия к электрокарам до влюбленности в них по уши. Все это время в стране развивалась инфраструктура обслуживания электрокаров, и теперь это движение не остановить.— Сейчас электрокаров в России примерно 5%. Таков и был осторожный на начальном этапе план Минпромторга, и мы его достигли. Дальше будет только движение вперед. Причем нам не дадут остановиться производители зарядных станций и аккумуляторных батарей. Сеть зарядных станций растет в геометрической прогрессии. Сегодня можно без опаски доехать на «Evolute» из Москвы в Сочи или Казань — везде на трассах есть станции. Дальше эта возможность будет расширяться и расширяться.Если раньше на заводе «Моторинвеста» в Гребенкино осуществлялась крупноузловая сборка автомобилей, то теперь налажена мелкоузловая, со сваркой на месте штампованных пока еще в Китае частей кузова машины, их грунтовкой и окраской. Несколько первых серийных кузовов гибрида «Evolute i-Space», кстати, российского первенца в этом сегменте, собрали и покрасили в присутствии журналистов. Причем грунтовка и покраска кузовов осуществляется в основном роботами. Лишь мелкие штрихи наносятся вручную, в тех местах, куда огромная рука робота не достает.За компьютером, управляющим роботами, находился 20-летний лебедянец Вадим Васильев. Его специальность на заводе называется «роботист».— Мое базовое образование — логист и бухгалтер. Но получилось так, что работаю по другому профилю. Обучение на роботиста я проходил здесь, на заводе, три месяца. До этого работал на другом предприятии, тоже имел дело с роботами, но они занимались сваркой. Я выпускник лебедянской школы №2, и все вот это — результат уроков робототехники в нашей школе. У нас здесь восемь роботов, занимающихся грунтовкой и окраской кузовов автомобилей, мне очень интересно контролировать их работу и управлять ими.Кстати, линия сварки кузовов, а это отдельный цех, выглядит брутальнее, чем роботы на покраске. В цехе сварки огромные «клешни» мгновенно сваривают детали кузова. И кажется — клешни эти неподъемные. Но на линии работают даже женщины, и они с ними легко управляются.— На самом деле это только со стороны кажется, что манипуляторы неподъемные. Они и в самом деле тяжелые, но находятся в подвешенном состоянии, отцентрованы и отрегулированы под руки рабочего. В данном случае — под мои. Управлять точечной сваркой я училась здесь, на предприятии, куда пришла работать вслед за мужем. Работа интересная. На первый взгляд — грубая, кругом металл, но на самом деле творческая. Приятно видеть, как при помощи и твоих рук рождается красавец-автомобиль, — рассказала оператор линии сварки кузовов «Evolute» Наталья Шитяева.Кстати, прежде чем приступить к сварке серийных кузовов, на линии провели тестовую сварку 20 кузовов, которые затем прошли строгую проверку на геометрию, прочность сварных швов и соответствие отраслевым стандартам качества.На заводе поделились и ближайшими планами. В 2026 году предприятие запустит серийную сварку кроссоверов «i-SKY» и «i-JOY». Начнется строительство корпуса доводки и комплектации новых моделей. В планах завода — развитие научного центра, где будут работать над большей мощностью аккумуляторных батарей и даже замахнуться на разработку водородного двигателя.