39 минут назад
По обрушению крыши сварочного цеха завода «Моторинвест» начала проверку прокуратура
Предварительно, причиной обрушения стал снег на крыше.
«На место происшествия выехал прокурор Краснинского района Алексей Мещерин для координации действий спасательных служб, работающих на месте. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Cпасатели уже извлекли из-под завалов пятерых человек, их осматривают медики.
«По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается. Оперативный штаб координирует действия на месте», — отметил губернатор Игорь Артамонов.
