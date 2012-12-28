Автобус на Центральный пляж поедет 1 июня

Администрация Липецка ищет перевозчика, который будет обслуживать 359-й маршрут. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок размещен тендер на пассажирские перевозки маршрутом № 359. Летом несколько рейсов этого маршрута следуют до улицы Маяковского с заездом на Центральный пляж.

Стартовая цена контракта 3 332 698 рублей 40 копеек. Срок оказания услуг с 1 июня по 31 августа.

Автобусы маршрута № 359 останавливаются у Центрального пляжа с 2022 года. При этом до сих пор на пляже всего один остановочный павильон, причем с той стороны, где на автобусы почти никто не садился. Ждать автобус в сторону центра города липчанам приходится под открытым небом.

Пляжный сезон в Липецке, по традиции, начинается 1 июня. Правда, какие именно пляжи будут открыты для купания пока не известно: уже много лет санитарные врачи признают воду в реке Воронеж опасной для здоровья — из-за канализационных стоков частного сектора Ниженки и Сокола.

Горожане, к слову, пляжный сезон уже открыли.
Интересно
23 минуты назад
А обратно с пляжа какого числа поедет?
Катюша
51 минуту назад
Я смотрю, там лот на 24-й опять выставили. Судя по всему, с 1-го июня опять ждем изменения расписания на замечательном 24-м маршруте, который уже не так замечателен рейса на 16:31 не хватает с Сырского. В апреле был, с 1 мая убрали. На 16:13 — рановат рейс, а на 16:44 на КТЗ на рабочий автобус опаздываю перейти дорогу буквально на 1 минуту очень обидно. Рейсик в промежутке 16:30-16:35 с Сырского это прям идеально было бы рабочий от КТЗ в 17:30 ровно))).
