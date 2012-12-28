Автобус на Центральный пляж поедет 1 июня
Администрация Липецка ищет перевозчика, который будет обслуживать 359-й маршрут. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
Стартовая цена контракта 3 332 698 рублей 40 копеек. Срок оказания услуг с 1 июня по 31 августа.
Автобусы маршрута № 359 останавливаются у Центрального пляжа с 2022 года. При этом до сих пор на пляже всего один остановочный павильон, причем с той стороны, где на автобусы почти никто не садился. Ждать автобус в сторону центра города липчанам приходится под открытым небом.
Пляжный сезон в Липецке, по традиции, начинается 1 июня. Правда, какие именно пляжи будут открыты для купания пока не известно: уже много лет санитарные врачи признают воду в реке Воронеж опасной для здоровья — из-за канализационных стоков частного сектора Ниженки и Сокола.
Горожане, к слову, пляжный сезон уже открыли.
