Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Снегопад в Липецкой области закончится к утру
Погода в Липецке
Жильцы дома по улице Интернациональной за полгода оставили 89 заявок по вопросу отопления
Общество
Спасатели УГПСС продолжают вызволять из снежного плена автомобили
Происшествия
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Общество
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Агрокластер Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» наращивает производство
Общество
Двоих заболевших корью вахтовиков выписали из больницы
Здоровье
В Долгоруковском округе утром горел дом
Происшествия
Погода в Липецке
сегодня, 17:05
Снегопад в Липецкой области закончится к утру

На улице потеплеет, но не сильно.

20 февраля проходящий через территорию Липецкой области южный циклон постепенно заполняясь, сместится на Верхнюю Волгу, наш регион окажется в его тыловой части, небольшой снег пройдет лишь ночью. 21 и 22 февраля атмосферное давление будет расти, осадки маловероятны. 

Среднесуточные температуры составят 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем — от -2 до -7. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.

День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 31 градус мороза.

Комментарии (6)

Дед
7 минут назад
А не отправили ли технику на помощь столице ?
С
21 минуту назад
Надо больше соли сыпать.
Дворник
29 минут назад
В других городах чистка снега идет не взирая на то что он не прекращается. У нас же пока машины не начнут садится на днище да и то не везде чистят. ГДЕ ТЕ ТЕХНИКА, ГОРОД ЗАВАЛИВАЕТ ????
Василий.
10 минут назад
Переулок попова видели? Где заправка. Снег не чистили, потом его водой залило, потом оттепель и все замерзло. Машины вообще еле проезжают... Вчера бросили полуприцеп, и легковушка гдущитель оторвала. И что то не видно что бы почистили....
Сселки
30 минут назад
а Чистить когда начнете? Как завтра детям идти в школу 35 с утра?
Тупой и ещё тупее
42 минуты назад
Где техника на улицах ждут когда снег перестанет !
