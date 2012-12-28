Снегопад в Липецкой области закончится к утру

На улице потеплеет, но не сильно.

20 февраля проходящий через территорию Липецкой области южный циклон постепенно заполняясь, сместится на Верхнюю Волгу, наш регион окажется в его тыловой части, небольшой снег пройдет лишь ночью. 21 и 22 февраля атмосферное давление будет расти, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры составят 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13, днем — от -2 до -7.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 31 градус мороза.