Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Из-под завалов, по последним данным, извлечены восемь человек. Все они живы.
На месте работает и прокурор Краснинского района Алексей Мещерин.
— В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы. По поручению прокуратуры Липецкой области прокуратурой района организовано проведение проверки, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. На месте работают правоохранительные органы, координацию деятельности которых осуществляет прокуратура, — отметил Алексей Мещерин.
