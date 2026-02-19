Все новости
Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
По факту обрушения кровли на заводе «Моторинвест» Следком возбудил уголовное дело
Происшествия
На место ЧП в Краснинском округе направлены 15 бригад скорой помощи
Происшествия
По обрушению крыши сварочного цеха завода «Моторинвест» начала проверку прокуратура
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Ещё двух человек извлекли из-под завалов завода «Моторинвест»
Происшествия
«Фольксваген» врезался в автобус «МАЗ» у железнодорожного вокзала в Липецке
Происшествия
На улицах Фрунзе и Неделина застревают автомобили
Общество
Происшествия
1280
31 минуту назад
7

Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются

Из-под завалов, по последним данным, извлечены восемь человек. Все они живы.

Все оперативные службы региона продолжают работать на месте обрушения крыши сварочного цеха завода «Моторинвест». Из-под завалов уже достали восьмерых рабочих. 

На месте  работает и прокурор Краснинского района Алексей Мещерин.

— В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы. По поручению прокуратуры Липецкой области прокуратурой района организовано проведение проверки, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. На месте работают правоохранительные органы, координацию деятельности которых осуществляет прокуратура, — отметил Алексей Мещерин.



IMG_9570.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9574.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9569.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9571.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9572.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9575.jpeg+2026-02-19-16.39.04.jpg

IMG_9576.jpeg+2026-02-19-16.39.04.jpg

IMG_9568.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9566.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9567.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

IMG_9565.jpeg+2026-02-19-16.29.05.jpg

«Моторинвест»
ЧП
0
4
4
0
2

Комментарии (7)

Сначала новые
Лиза
9 минут назад
Всем пострадавшим скорейшего выздоровления!
Ответить
Спокойный
9 минут назад
Выдайте шапку прокурору, а то ещё одного госпитализировать придется
Ответить
Правда
15 минут назад
Вот так строят и ,,Шестёрочки"и др магазины.
Ответить
Липка
18 минут назад
Все живы, но неизвестно какие травмы и последствия(
Ответить
Мда уж
20 минут назад
Действительно , цех похож на сарай . Ветер и снег , и результат на фото .
Ответить
гость
20 минут назад
Людей гробят прямо на работе. Когда совесть проснëтся?
Ответить
Монтажник.
21 минуту назад
По фото там даже на прагонах ( швелер) с экономили. Профлист лежит а прогонов не видно, похоже он просто на фермах лежал.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
