37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей

Причина — конфликт из-за парковки.

В отношении 37-летней липчанки возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (по части первой статьи 167 УК РФ): женщина поцарапала ключом дорогостоящие иномарки соседей.«У подозреваемой и семейной пары, проживающей по улице Студеновской, был давний конфликт: липчанку не устраивало, как супруги паркуют свои автомобили. После очередной ссоры 37-летняя женщина сначала поцарапала ключом автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий 46-летнему липчанину, а спустя месяц повредила автомобиль «Ауди Q7» его жены», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Ущерб составил около 80 тысяч рублей. Подозреваемая — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.