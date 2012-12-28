37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Причина — конфликт из-за парковки.
«У подозреваемой и семейной пары, проживающей по улице Студеновской, был давний конфликт: липчанку не устраивало, как супруги паркуют свои автомобили. После очередной ссоры 37-летняя женщина сначала поцарапала ключом автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий 46-летнему липчанину, а спустя месяц повредила автомобиль «Ауди Q7» его жены», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ущерб составил около 80 тысяч рублей. Подозреваемая — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
