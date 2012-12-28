То жара, то пекло инфернальное — где ж ты бродишь, лето идеальное?

Итоги недели

Ночью в понедельник, 7 июля, по данным Минобороны РФ, над территорией области были подавлены 9 беспилотников самолетного типа. В ходе отбития воздушной атакив Липецке.Следующий налет состоялся ночью в пятницу.над Липецкой областью. Но в этот раз не обошлось без жертв.. Пострадавшему — 48 лет. Он получил мелкие осколочные травмы всего тела плюсПогибшему, работнику сельхозпредприятия, было 37 лет. Он стал третьим погибшим в Липецкой области с начала массированных воздушных налетов. Второй жертвой беспилотников была 71-летняя пенсионерка из села Подгорное, погибшая 3 июля, первой — мужчина, скончавшийся от тяжелых ранений в августе 2024-го. ВчераИваном Косаревым. Панихида прошла в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Дмитряшевка.Между этими событиями жителей Липецка и пригородных сел ночью в среду напугали похожие на взрывы звуки. Правительство области объяснило звуки действиями авиации ВКС России:. В правительстве сообщили, что такой грохот возникает, когда самолёты переходят на сверхзвуковую скорость, сопровождаемый звуковым ударом.— Кто жил в 70-е, должен помнить, что подобные хлопки были днём и ночью и никто на них не обращал внимания. Но в начале 80-х запретили полёты на сверхзвуке на малых и средних высотах, поэтому хлопки прекратились. А что касается того, что гул от самолёта есть, а самого самолёта не видно, — так на то он и сверхзвук, звук ещё остался, а сам объект уже далеко, — сообщил— Предлагаю ввести новый термин — хлопочки, — поупражнялся в словообразованииЭта неделя стала самой жаркой с начала лета. В минувший понедельник мы сообщили, что. А в пятницу Гидрометцентр огорчил заявлением, что. Вчера же— в Липецке воздух разогрелся до +35,3 градуса. Так жарко у нас не было с 1909 года, когда в городе начали вести регулярные метеонаблюдения.Изнуряющий зной начнет отступать только в начале следующей недели.— В Хургаде — 34. В Липецке — 33! Так стоит ли из-за одного градуса двести тысяч тратить? — посчитал чужие деньгиКстати,. Это должники по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам и штрафам.А еще на египетских курортах распоясались акулы. Но и на нашем Черном можно вляпаться если не в нефтяное пятно, то, как это случилось с жителем Липецка Александром на центральном пляже Анапы.Те, кто не уехал на моря, повально устремились к имеющейся воде. Результатом стали две смерти на реках. 7 июля 23-летний мужчина, а 11 июля 37-летнего утопленника. Только в среду, а вообще в этот день сотрудники скорой помощи выезжали на пять вызовов, к людям, которым стало плохо на улице.— Это не просто жара, а адская баня. Каково сейчас тем, кто физически работает под солнцем! — ужаснулсяЗной и духота дала повод задаться вопросом: есть ли какой-то закон, защищающий права работающих в помещениях без кондиционеров или на улице? Оказалось, закона такого нет, но— Какая трогательная забота нашего государства. Я прямо рыдаю от умиления! — написал по этому поводуЧтобы хоть как-то освежить воздух,. Разбрызгиватели на автополивалках развернули так, что они не только орошают разогретый асфальт, но и охлаждают воздух. А еще. Кстати, «Зеленхоз» сократил рабочий день своих сотрудников на час с сохранением зарплаты, так как те с утра до вечера находятся под открытым небом.11 июля правительство Липецкой области сообщило, что. Запрет введен для снижения риска лесных пожаров.В этом году как никогда много, 32 ресторана и кафе, обратились в управление потребрынка администрации Липецка за разрешением на открытие летних веранд. Такие разрешения позволяют бизнесу легально обслуживать посетителей во временных некапитальных строениях с 1 апреля по 1 ноября. Но, несмотря на то, что разрешения бесплатны,. Владельцу лаундж-кафе «Игуана» на Октябрьской, 30 нужно к 25 июля узаконить «времянку», иначе ее снесут.Мэрия начала борьбу с незаконными постройками в виде сезонных кафе, которые вдруг стали постоянными, прошлой осенью. Убедившись, что некоторые работают в ноябре, мэрия обратилась с исками липецкий арбитражный суд с требованием об их сносе. Процесс по кафе «Парк» пока рассматривается в первой инстанции. Как известно GOROD48, его владелец желает заключить с мэрией мировое соглашение. Такая же ситуация — по иску к пабу «Лофт» и к кафе «People». А вот пиццерия на Первомайской процесс проиграла. Суд вынес решение о демонтаже летней веранды (оно пока не вступило в законную силу). Самым громким, с продолжением в виде оспаривания решения суда о сносе веранды, оказалось дело по иску к ООО «Галактика», которому принадлежит кафе «Tolstoy». Но две недели назад 19-й Арбитражный Воронежский апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Липецкой области о демонтаже веранды площадью 120,8 кв.м и приведении земельного участка в первоначальное положение.На этой неделе. Оказалось, компания «Интергруп» начала расчищать площадку под строительство кортов с раздевалками и трибунами. Построить спортобъект компания должна до 31 марта 2026 года на том же земельном участке, который в 2020-2023 годах арендовало липецкое ООО «ГринПарк» Алексея Волоскова — предприниматель построил там тюбинговую трассу.— Строили бы свои корты чуть дальше, рядом с футбольным манежем, но нет, надо парк испоганить! — возмутился— На Неделина у 49 дома 40 берëзок срубили и ни одного дерева не посадили. А обещали, — написала— Господи, вразуми и наставь на путь истинный правителей города! — взмолиласьЕще один инвестор, компания «Прагма», несколько лет назад также собралось построить в Липецке спортивный объект. В итоге. В отношении руководства ООО «Прагма» возбуждено уголовное дело, компанию банкротит правительство области. Вопрос, кто будет вывозить весь скопившийся мусор и потом рекультивировать участок?Так как с «Прагмы» взятки будут гладки, а источники образования мусорных залежей никто так и не определил, участок попадет, очевидно, в реестр незаконных городских свалок. И, как это было в случаях с вывозом мусора с территории поселка Северный Рудник или со свалки в промзоне между улицами Флерова, Герцена, Волгоградской и 30-летия ВЛКСМ в Тракторном, мэрии, возможно, выделят средства из федерального или областного бюджетов. Но точно не в этом году.Также непонятно, кому рубить, который вырос из-под забора частной базы на улицы Ковалева, 107в. Одно кривое дерево в июне уже повредило машину. Жители дома на Ковалева, 107а боятся повторений этой истории.Традиционная летняя беда Липецка — дрифтеры. Визг тормозов и рев двигателей не дают ночного покоя горожанам, которым выдалось жить у кольцевых развязок. На этой неделе мы сообщили, что. На них пожаловались жители ЖК «Приоритет».— Вы даже не представляете, какой ад происходит ночью на отрезке дороги от железнодорожного вокзала до 19-го микрорайона. Здесь, на прямом участке трассы, всю ночь гоняют мотоциклисты. Они разгоняются до высокой скорости, и их шум мешает нам спать. Мы, местные жители, сильно страдаем от этого. ГИБДД не решает эту проблему ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ! Возникает вопрос: почему они не справляются со своей основной задачей — обеспечивать безопасность на дорогах? — написалСразу же после этой публикации. 30-летнего липчанина, который не давал спать жильцам ЖК «Приоритет», оштрафуют. Полиция нашла и 22-летнего водителя «Лады Гранты», который гонял по тротуарам у остановки «Березовая аллея».А что делать с подземным переходом у Центрального рынка,курьеров? «Они даже пешеходам сигналят, чтобы их пропустили!» — возмущаются торговцы. Так в знаменитой подземке, в которой незаконную торговлю не сумела истребить прежний энергичный мэр, столкнулись интересы продавцов и курьеров! А кто же вступится за пешеходов, ведь этот переход в 2000 году построили исключительно в их интересах?. В пакет попали многострадальные улицы Крайняя и Центральная на Дачном, а также вся Октябрьская. Сроки выполнения работ — до 10 ноября. В управлении главного смотрителя надеются, что подрядчику удастся уложить асфальт до морозов, а при низких температурах на обновленных дорогах можно без проблем устанавливать знаки и ремонтировать ограждения.— А кто рассчитывал эти загадочные цифры? — поинтересовалсяВ ноябре должны закончится ремонты трех мостов в Липецке: на улицах Октябрьской и Студеновской и на Плехановском спуске. В связи с этим GOROD48 спросил мэра Романа Ченцова, когда же подрядчики собираются укладывать асфальт, ведь третий месяц осени у нас традиционно морозный?— Мы говорим о техническом пуске. Он подразумевает, что асфальт на мостах будет уложен еще при положительных температурах, в ноябре никто асфальт класть не будет, — ответил Роман Ченцов.Кстати,. Асфальт на на этой части моста должны уже уложить, а на следующей неделе — установить перила. Но изначально предполагавшиеся как композитные конструкции перила будут временными.— Мост находится в самом центре, над рекой Липовкой, давшей название нашему городу. Поэтому мы сознательно пошли на то, чтобы изменить проект и вернуть мосту чугунные перила. Под них будут сделаны закладные. Временные перила на чугунные подрядчик заменит уже в этом году, — открыл мэр эту интересную подробность большой стройки.На этой неделе. Глава Следственного комитета распорядился провести проверку — почему проезд от дороги, ведущей вдоль городского пляжа на улицу Маяковского, такой узкий.Речь идет о небольшом участке дороги, точнее проезде, который построил житель улицы Маяковского Юрий Попадьин в 2013 году. Но затем проездом стали пользоваться множество водителей, в том числе и не жители Ниженки, где расположена улица Маяковского, и дорога стала считаться муниципальной. Проезд очень популярен в часы пик, во время пробок, если водители едут, например, с Левобережья на Сокол. Интенсивный трафик раздражает жителей окрестных домов. Дорогу однажды перекопали, чтоМы не знаем, чем закончится проверка Следкома, но. Пенсионера искали сутки. 67-летнего жителя Липецка подняли из лога и доставили в больницу.. Мужчину подозревали в распространении наркотиков. Во время оперативных мероприятий в его доме ему удалось выбежать на улицу, где он и покончил с собой — полицейские обнаружили уже бездыханное тело с раной в голове.. По данным следствия, начальник дознания одного из отделов полиции Липецка вносила в отчетность ложные сведения о переданных в суд уголовных делах. Ее обвинили в 37 преступных эпизодах!54-летняя женщина повредила имущество в церквях Усманского района.. Ее действия подпали под статью о вандализме. Для определения вменяемости подозреваемой назначена стационарная психиатрическая судебная экспертиза.. Сопровождаемая неким Михаилом, «сотрудником ФСБ», 78-летняя ельчанка передала все свои сбережения и ювелирные изделия неизвестной женщине в Москве, чтобы избежать уголовного наказания и конфискации имущества по якобы возбужденному в ее отношении уголовному делу.— Прихожу к матери (ей 90 лет). Просит снять все деньги с банкомата. Спрашиваю, для чего. Отвечает, что ей звонил помощник президента, сказал, что придет женщина для переправки денег на тайный счет, а то все пропадут. Может, не давать им телефон в руки, сделать его для них недоступным? — написал под этой новостью