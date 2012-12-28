Общество
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То жара, то пекло инфернальное — где ж ты бродишь, лето идеальное?
Итоги недели
Следующий налет состоялся ночью в пятницу. Минобороны сообщило о перехвате четырех БПЛА над Липецкой областью. Но в этот раз не обошлось без жертв. «Один человек погиб и один пострадал во время падения беспилотника в Хлевенском районе». Пострадавшему — 48 лет. Он получил мелкие осколочные травмы всего тела плюс рваную рану левой голени.
Погибшему, работнику сельхозпредприятия, было 37 лет. Он стал третьим погибшим в Липецкой области с начала массированных воздушных налетов. Второй жертвой беспилотников была 71-летняя пенсионерка из села Подгорное, погибшая 3 июля, первой — мужчина, скончавшийся от тяжелых ранений в августе 2024-го. Вчера «В Хлевенском районе простились с жертвой атаки беспилотника» Иваном Косаревым. Панихида прошла в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Дмитряшевка.
Между этими событиями жителей Липецка и пригородных сел ночью в среду напугали похожие на взрывы звуки. Правительство области объяснило звуки действиями авиации ВКС России: «Ночные взрывы — звуки самолетов». В правительстве сообщили, что такой грохот возникает, когда самолёты переходят на сверхзвуковую скорость, сопровождаемый звуковым ударом.
— Кто жил в 70-е, должен помнить, что подобные хлопки были днём и ночью и никто на них не обращал внимания. Но в начале 80-х запретили полёты на сверхзвуке на малых и средних высотах, поэтому хлопки прекратились. А что касается того, что гул от самолёта есть, а самого самолёта не видно, — так на то он и сверхзвук, звук ещё остался, а сам объект уже далеко, — сообщил город Глупов.
— Предлагаю ввести новый термин — хлопочки, — поупражнялся в словообразовании Дерсу.
Где ласкает море,
обнимает зной,
мне не оказаться —
я не выездной
Эта неделя стала самой жаркой с начала лета. В минувший понедельник мы сообщили, что «В Липецкой области сухо и до +33». А в пятницу Гидрометцентр огорчил заявлением, что «В Липецкой области сохраняется аномальная жара». Вчера же случился температурный рекорд — в Липецке воздух разогрелся до +35,3 градуса. Так жарко у нас не было с 1909 года, когда в городе начали вести регулярные метеонаблюдения.
Изнуряющий зной начнет отступать только в начале следующей недели.
— В Хургаде — 34. В Липецке — 33! Так стоит ли из-за одного градуса двести тысяч тратить? — посчитал чужие деньги кит.
Кстати, «43,5 тысячи липчан ограничены в праве выезда за границу». Это должники по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, налогам и штрафам.
А еще на египетских курортах распоясались акулы. Но и на нашем Черном можно вляпаться если не в нефтяное пятно, то наступить на ската и быть им больно ужаленным, как это случилось с жителем Липецка Александром на центральном пляже Анапы.
Те, кто не уехал на моря, повально устремились к имеющейся воде. Результатом стали две смерти на реках. 7 июля 23-летний мужчина утонул рядом с новолипецким пляжем, а 11 июля 37-летнего утопленника достали из реки в Грязях у железнодорожного моста. Только в среду «Два человека получили солнечные удары на пляжах», а вообще в этот день сотрудники скорой помощи выезжали на пять вызовов, к людям, которым стало плохо на улице.
— Это не просто жара, а адская баня. Каково сейчас тем, кто физически работает под солнцем! — ужаснулся Мира.
Зной и духота дала повод задаться вопросом: есть ли какой-то закон, защищающий права работающих в помещениях без кондиционеров или на улице? Оказалось, закона такого нет, но «Если очень жарко, работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты».
— Какая трогательная забота нашего государства. Я прямо рыдаю от умиления! — написал по этому поводу Гость.
Чтобы хоть как-то освежить воздух, «В Липецке и Ельце появились фонтаны на колесах». Разбрызгиватели на автополивалках развернули так, что они не только орошают разогретый асфальт, но и охлаждают воздух. А еще «Липчане просят сотрудниц «Зеленхоза» просят поливать не только цветы, но и их». Кстати, «Зеленхоз» сократил рабочий день своих сотрудников на час с сохранением зарплаты, так как те с утра до вечера находятся под открытым небом.
11 июля правительство Липецкой области сообщило, что «Из-за жары больше нельзя ходить и ездить в леса: ограничения действуют с сегодняшнего дня». Запрет введен для снижения риска лесных пожаров.
В параллельном мире
отдых — тяжкий труд,
люди выходные
там со страхом ждут
В этом году как никогда много, 32 ресторана и кафе, обратились в управление потребрынка администрации Липецка за разрешением на открытие летних веранд. Такие разрешения позволяют бизнесу легально обслуживать посетителей во временных некапитальных строениях с 1 апреля по 1 ноября. Но, несмотря на то, что разрешения бесплатны, «Управление потребрынка мэрии нашло незаконную летнюю веранду в Липецке». Владельцу лаундж-кафе «Игуана» на Октябрьской, 30 нужно к 25 июля узаконить «времянку», иначе ее снесут.
Мэрия начала борьбу с незаконными постройками в виде сезонных кафе, которые вдруг стали постоянными, прошлой осенью. Убедившись, что некоторые работают в ноябре, мэрия обратилась с исками липецкий арбитражный суд с требованием об их сносе. Процесс по кафе «Парк» пока рассматривается в первой инстанции. Как известно GOROD48, его владелец желает заключить с мэрией мировое соглашение. Такая же ситуация — по иску к пабу «Лофт» и к кафе «People». А вот пиццерия на Первомайской процесс проиграла. Суд вынес решение о демонтаже летней веранды (оно пока не вступило в законную силу). Самым громким, с продолжением в виде оспаривания решения суда о сносе веранды, оказалось дело по иску к ООО «Галактика», которому принадлежит кафе «Tolstoy». Но две недели назад 19-й Арбитражный Воронежский апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Липецкой области о демонтаже веранды площадью 120,8 кв.м и приведении земельного участка в первоначальное положение.
На этой неделе в Молодежном парке начали вырубать деревья. Оказалось, компания «Интергруп» начала расчищать площадку под строительство кортов с раздевалками и трибунами. Построить спортобъект компания должна до 31 марта 2026 года на том же земельном участке, который в 2020-2023 годах арендовало липецкое ООО «ГринПарк» Алексея Волоскова — предприниматель построил там тюбинговую трассу.
— Строили бы свои корты чуть дальше, рядом с футбольным манежем, но нет, надо парк испоганить! — возмутился 27мкрн.
— На Неделина у 49 дома 40 берëзок срубили и ни одного дерева не посадили. А обещали, — написала Тоже бабка.
— Господи, вразуми и наставь на путь истинный правителей города! — взмолилась Лена.
Еще один инвестор, компания «Прагма», несколько лет назад также собралось построить в Липецке спортивный объект. В итоге «На отведенных под спорткомплекс 32 гектарах в районе Опытной дымит огромная свалка». В отношении руководства ООО «Прагма» возбуждено уголовное дело, компанию банкротит правительство области. Вопрос, кто будет вывозить весь скопившийся мусор и потом рекультивировать участок?
Так как с «Прагмы» взятки будут гладки, а источники образования мусорных залежей никто так и не определил, участок попадет, очевидно, в реестр незаконных городских свалок. И, как это было в случаях с вывозом мусора с территории поселка Северный Рудник или со свалки в промзоне между улицами Флерова, Герцена, Волгоградской и 30-летия ВЛКСМ в Тракторном, мэрии, возможно, выделят средства из федерального или областного бюджетов. Но точно не в этом году.
Также непонятно, кому рубить опасный «танцующий лес», который вырос из-под забора частной базы на улицы Ковалева, 107в. Одно кривое дерево в июне уже повредило машину. Жители дома на Ковалева, 107а боятся повторений этой истории.
То красный светофор, то жёлтый,
то вдруг зелёным светит мне,
но я дождусь, когда лиловый,
мне нравится лиловый цвет
Традиционная летняя беда Липецка — дрифтеры. Визг тормозов и рев двигателей не дают ночного покоя горожанам, которым выдалось жить у кольцевых развязок. На этой неделе мы сообщили, что «Дрифтеры облюбовали кольцо на улице Московской». На них пожаловались жители ЖК «Приоритет».
— Вы даже не представляете, какой ад происходит ночью на отрезке дороги от железнодорожного вокзала до 19-го микрорайона. Здесь, на прямом участке трассы, всю ночь гоняют мотоциклисты. Они разгоняются до высокой скорости, и их шум мешает нам спать. Мы, местные жители, сильно страдаем от этого. ГИБДД не решает эту проблему ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ! Возникает вопрос: почему они не справляются со своей основной задачей — обеспечивать безопасность на дорогах? — написал 100%.
Сразу же после этой публикации «Полицейские нашли дрифтера, который испытывал терпение липчан». 30-летнего липчанина, который не давал спать жильцам ЖК «Приоритет», оштрафуют. Полиция нашла и 22-летнего водителя «Лады Гранты», который гонял по тротуарам у остановки «Березовая аллея». «На водителя-хулигана на белой «Ладе» составили три протокола».
А что делать с подземным переходом у Центрального рынка, который превратился в велосипедно-самокатную трассу курьеров? «Они даже пешеходам сигналят, чтобы их пропустили!» — возмущаются торговцы. Так в знаменитой подземке, в которой незаконную торговлю не сумела истребить прежний энергичный мэр, столкнулись интересы продавцов и курьеров! А кто же вступится за пешеходов, ведь этот переход в 2000 году построили исключительно в их интересах?
Пока что всё идёт по плану,
а я пытаюсь угадать,
чей это план и что в нём дальше
и фигурирую ли я?
«Правительство области дополнительно выделило Липецку на ремонт дорог 277 777 777 рублей». В пакет попали многострадальные улицы Крайняя и Центральная на Дачном, а также вся Октябрьская. Сроки выполнения работ — до 10 ноября. В управлении главного смотрителя надеются, что подрядчику удастся уложить асфальт до морозов, а при низких температурах на обновленных дорогах можно без проблем устанавливать знаки и ремонтировать ограждения.
— А кто рассчитывал эти загадочные цифры? — поинтересовался Гость.
В ноябре должны закончится ремонты трех мостов в Липецке: на улицах Октябрьской и Студеновской и на Плехановском спуске. В связи с этим GOROD48 спросил мэра Романа Ченцова, когда же подрядчики собираются укладывать асфальт, ведь третий месяц осени у нас традиционно морозный?
— Мы говорим о техническом пуске. Он подразумевает, что асфальт на мостах будет уложен еще при положительных температурах, в ноябре никто асфальт класть не будет, — ответил Роман Ченцов.
Кстати, «Первую половину моста на Плехановском спуске откроют для движения после Дня города». Асфальт на на этой части моста должны уже уложить, а на следующей неделе — установить перила. Но изначально предполагавшиеся как композитные конструкции перила будут временными.
— Мост находится в самом центре, над рекой Липовкой, давшей название нашему городу. Поэтому мы сознательно пошли на то, чтобы изменить проект и вернуть мосту чугунные перила. Под них будут сделаны закладные. Временные перила на чугунные подрядчик заменит уже в этом году, — открыл мэр эту интересную подробность большой стройки.
На этой неделе «Бастрыкин взял под контроль проблемную дорогу в Липецке, построенную местным жителем». Глава Следственного комитета распорядился провести проверку — почему проезд от дороги, ведущей вдоль городского пляжа на улицу Маяковского, такой узкий.
Речь идет о небольшом участке дороги, точнее проезде, который построил житель улицы Маяковского Юрий Попадьин в 2013 году. Но затем проездом стали пользоваться множество водителей, в том числе и не жители Ниженки, где расположена улица Маяковского, и дорога стала считаться муниципальной. Проезд очень популярен в часы пик, во время пробок, если водители едут, например, с Левобережья на Сокол. Интенсивный трафик раздражает жителей окрестных домов. Дорогу однажды перекопали, что вызвало скандал со стрельбой.
Мы не знаем, чем закончится проверка Следкома, но дорогу по улице Маяковского тут же начали ремонтировать.
Ну и ну!
«Пропавшего мужчину нашли в логу». Пенсионера искали сутки. 67-летнего жителя Липецка подняли из лога и доставили в больницу.
«26-летний липчанин покончил с собой во время оперативных мероприятий». Мужчину подозревали в распространении наркотиков. Во время оперативных мероприятий в его доме ему удалось выбежать на улицу, где он и покончил с собой — полицейские обнаружили уже бездыханное тело с раной в голове.
«Бывшая сотрудница полиции обвиняется в служебных подлогах и превышении должностных полномочий». По данным следствия, начальник дознания одного из отделов полиции Липецка вносила в отчетность ложные сведения о переданных в суд уголовных делах. Ее обвинили в 37 преступных эпизодах!
54-летняя женщина повредила имущество в церквях Усманского района. «Приехала на заработки и разбила иконы в трех храмах». Ее действия подпали под статью о вандализме. Для определения вменяемости подозреваемой назначена стационарная психиатрическая судебная экспертиза.
«Пенсионерка съездила на такси в Москву и отдала все свои деньги и драгоценности «на сохранность в Центробанк». Сопровождаемая неким Михаилом, «сотрудником ФСБ», 78-летняя ельчанка передала все свои сбережения и ювелирные изделия неизвестной женщине в Москве, чтобы избежать уголовного наказания и конфискации имущества по якобы возбужденному в ее отношении уголовному делу.
— Прихожу к матери (ей 90 лет). Просит снять все деньги с банкомата. Спрашиваю, для чего. Отвечает, что ей звонил помощник президента, сказал, что придет женщина для переправки денег на тайный счет, а то все пропадут. Может, не давать им телефон в руки, сделать его для них недоступным? — написал под этой новостью Житель.
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