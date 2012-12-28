Общество
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сегодня, 12:27
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Бастрыкин взял на контроль проблемную дорогу в Липецке, построенную местным жителем
Глава Следственного комитета распорядился провести проверку — почему проезд от дороги, ведущей вдоль городского пляжа на улицу Маяковского, такой узкий.
Согласно обращению, ширина единственного проезда между улицами Карла Маркса и Маяковского не соответствует нормативам. Отсутствие тротуаров вынуждает пешеходов, включая детей, передвигаться по проезжей части, что приводит к регулярным ДТП, в том числе наездам на пешеходов. Жители отмечают, что их многочисленные обращения в местные органы власти не дали результатов, а им предлагают решать проблему за собственный счет.
Следственным управлением СК России по Липецкой области уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Шаповалову доложить о ходе и результатах проверки.
Контроль за исполнением поручения и проведением проверки осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.
Речь идет о небольшом участке дороги, точнее проезде, который построил житель улицы Маяковского Юрий Попадьин в 2013 году. Но затем проездом стали пользоваться множество водителей, в том числе и не жители Ниженки, где расположена улица Маяковского, и дорога стала считаться муниципальной. Проезд очень популярен в часы пик, во время пробок, если водители едут, например, с Левобережья на Сокол. Интенсивный трафик раздражает жителей окрестных домов. Дорогу однажды перекопали, что вызвало скандал. Во время конфликта из-за проезда на Маяковского даже раздавались выстрелы. Как-то ее перегораживали железными трубами — ограничителями высоты.
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