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сегодня, 12:27
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Бастрыкин взял на контроль проблемную дорогу в Липецке, построенную местным жителем

Глава Следственного комитета распорядился провести проверку — почему проезд от дороги, ведущей вдоль городского пляжа на улицу Маяковского, такой узкий.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения жителей Липецка о ненадлежащем состоянии дорожной инфраструктуры. 

Согласно обращению, ширина единственного проезда между улицами Карла Маркса и Маяковского не соответствует нормативам. Отсутствие тротуаров вынуждает пешеходов, включая детей, передвигаться по проезжей части, что приводит к регулярным ДТП, в том числе наездам на пешеходов. Жители отмечают, что их многочисленные обращения в местные органы власти не дали результатов, а им предлагают решать проблему за собственный счет.

Следственным управлением СК России по Липецкой области уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Шаповалову доложить о ходе и результатах проверки.

Контроль за исполнением поручения и проведением проверки осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.

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Речь идет о небольшом участке дороги, точнее проезде, который построил житель улицы Маяковского Юрий Попадьин в 2013 году. Но затем проездом стали пользоваться множество водителей, в том числе и не жители Ниженки, где расположена улица Маяковского, и дорога стала считаться муниципальной. Проезд очень популярен в часы пик, во время пробок, если водители едут, например, с Левобережья на Сокол. Интенсивный трафик раздражает жителей окрестных домов. Дорогу однажды перекопали, что вызвало скандал. Во время конфликта из-за проезда на Маяковского даже раздавались выстрелы. Как-то ее перегораживали железными трубами — ограничителями высоты.
дорога
Маяковского
Бастрыкин
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Местная
50 минут назад
Закрыть проезд. Пусть в пробках киснут водятлы. В объезд. Там т не было никакой дороги...
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Елена
7 минут назад
Правильно. Ниженку перекрыть, и никого оттуда не выпускать. Пусть киснут по своему месту жительства.
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велосипедист
50 минут назад
И здесь автодятлам пешеходы мешают.
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Гость
51 минуту назад
Давно пора проверить,а то на газеле не проехать
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Юрий
сегодня, 12:42
А не взял прокурор под контроль и на проверку, почему в береговой зоне выше по течению пляжа ведётся застройка, а на пляже в 15-ти метрах от уреза воды построено кафе со сливной ямой?
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Жесть
39 минут назад
Не с ямой, а герметичной емкостью.
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гость
сегодня, 12:39
Давно пора .
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Вспоминаем
сегодня, 12:36
Давно был проект полноценной от Арктической через городской пляж.
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