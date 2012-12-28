Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Общество
82
23 минуты назад
В 24 микрорайоне и районе Дикого отключат холодную воду
29 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: бульвар Шубина, 9, улица Верхняя, 14, улица Петра Смородина, 9 – без холодной воды временно останутся жители 24 микрорайона и района Дикое, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии