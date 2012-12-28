В 24 микрорайоне и районе Дикого отключат холодную воду

29 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: бульвар Шубина, 9, улица Верхняя, 14, улица Петра Смородина, 9 – без холодной воды временно останутся жители 24 микрорайона и района Дикое, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 9, 11, 15, 17 по бульвару Шубина, №№ 28, 28а, 30а, 34, 36 по улице Стаханова, №№ 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, № 22 по улице Комсомольской, №№ 14, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 по улице Кочубея, № 24 по улице Школьной, №№ 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11 по улице Петра Смородина, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.