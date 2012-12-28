Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
В Липецке заочно вынесут приговор основателям финансовой пирамиды, обманувшим более 2000 вкладчиков
Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, День Сырского Рудника и город будут собирать по кусочкам
Происшествия
544
сегодня, 08:23
Ранним утром в Липецкой области объявили ракетную опасность
Действовал самый опасный уровень около 40 минут.
0
0
3
6
9
Комментарии