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В Липецке заочно вынесут приговор основателям финансовой пирамиды, обманувшим более 2000 вкладчиков
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сегодня, 20:02
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В Липецке заочно вынесут приговор основателям финансовой пирамиды, обманувшим более 2000 вкладчиков
По данным следствия, с них они собрали 1,3 миллиарда рублей.
Как сообщает объединеннная пресс-служба судебной системы Липецкой области, потерпевшими по делу признаны более двух тысяч вкладчиков, а сумма нанесенного им ущерба — 1,3 миллиарда рублей. Сами подсудимые находятся в международном розыске, приговор им вынесут заочно.
Согласно предъявленному обвинению, Роман Казаков в 2018 году со своей сожительницей Юлией Шкляевой организовал работу Кредитных потребительских кооперативов по принципу «финансовой пирамиды». В офисах «Капитал Инвест» в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Иванове ими было организовано привлечение денег на условиях высокой доходности в кратчайшие сроки. При этом, как полагает следствие, они не намеревались выполнять взятые на себя обязательства.
Привлечение средств продолжалось даже после того, как КПК «Капитал Инвест» получило запрет на прием пайщиков в кредитный кооператив. Только за 9 месяцев 2018 года были привлечены 893,6 миллиона рублей. Использование привлеченных денежных средств на инвестиционную и иную законную предпринимательскую и иную деятельность осуществлялось в существенно меньшем объеме, чем были получены у пайщиков, то есть в не сопоставимом с привлеченным объемом.
Казаков также обвиняется в фиктивной регистрации сделки по приобретению здания в Липецке и расположенного под ним земельного участка стоимостью 75 миллионов рублей, которая была совершена с целью легализации преступных доходов.
Суд удалился в совещательную комнату для оценки представленных доказательств и вынесения приговора по уголовному делу.
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