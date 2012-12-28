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сегодня, 20:02
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В Липецке заочно вынесут приговор основателям финансовой пирамиды, обманувшим более 2000 вкладчиков

По данным следствия, с них они собрали 1,3 миллиарда рублей.

Октябрьский районный суд Липецка завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении 51-летнего руководителя Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест» Романа Казакова и 48-летней главного бухгалтера Юлии Шкляевой, которые обвиняются в организации финансовой пирамиды с привлечением денег физлиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и мошенничестве с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также Роман Казаков обвиняется в легализации денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщает объединеннная пресс-служба судебной системы Липецкой области, потерпевшими по делу признаны более двух тысяч вкладчиков, а сумма нанесенного им ущерба — 1,3 миллиарда рублей. Сами подсудимые находятся в международном розыске, приговор им вынесут заочно.

Согласно предъявленному обвинению, Роман Казаков в 2018 году со своей сожительницей Юлией Шкляевой организовал работу Кредитных потребительских кооперативов по принципу «финансовой пирамиды». В офисах «Капитал Инвест» в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Иванове ими было организовано привлечение денег на условиях высокой доходности в кратчайшие сроки. При этом, как полагает следствие, они не намеревались выполнять взятые на себя обязательства.

Привлечение средств продолжалось даже после того, как КПК «Капитал Инвест» получило запрет на прием пайщиков в кредитный кооператив. Только за 9 месяцев 2018 года были привлечены 893,6 миллиона рублей. Использование привлеченных денежных средств на инвестиционную и иную законную предпринимательскую и иную деятельность осуществлялось в существенно меньшем объеме, чем были получены у пайщиков, то есть в не сопоставимом с привлеченным объемом.

Казаков также обвиняется в фиктивной регистрации сделки по приобретению здания в Липецке и расположенного под ним земельного участка стоимостью 75 миллионов рублей, которая была совершена с целью легализации преступных доходов.

Суд удалился в совещательную комнату для оценки представленных доказательств и вынесения приговора по уголовному делу.
финансовая пирамида
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
От туда
40 минут назад
Люди пирамидчики, кто вкладывал,напишите кометарии, очень интересно
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Мимо проходила
59 минут назад
Я, вообще, не понимаю, на что рассчитывали люди, сдающие деньги в эти пирамиды. Первые проскочат и обогатятся за счёт последних, которые будут в убытке? На чужом горе счастья не построить. Да и примеров этих пирамид и организаторов- мошенников сколько было. Некоторые люди слишком жадны и на чужих ошибках не учатся.
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