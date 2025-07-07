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Общество
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31 минуту назад
На отведенных под спорткомплекс 32,5 гектаров в районе Опытной дымит огромная свалка
В отношении руководства ООО «Прагма» возбуждено уголовное дело, ее банкротит правительство области.
Кучи битого кирпича, старых стропил и штукатурки — это наверняка старый снесенный дом. Стволы деревьев и ветки — спиленный сухостой. Огромный ворох обрезков металлического профиля — точно со стройки высотки или какого-то цеха. Непонятно, откуда тут куча здоровенных, в полтора метра, керамических изоляторов — возможно, от большой энергетики. Доски, тележки из супермаркетов, прессованные кипы полиэтиленовых мешков (в таких возят удобрения), груды суглинка, битый шифер, шины, рулоны старого линолеума…
Очевидно, сюда везут мусор, который принимают на полигоне промышленно-строительных отходов в Стебаево. Но в Стебаево за тонну отходов надо платить 892 рубля 50 копеек. А сюда, на нависающую над домами и дачами СНТ «Строитель-3» свалку, мусор можно привезти за так.
— Жители нашего садоводства не раз останавливали грузовики, спрашивали водителей, по какому праву они возят к нам мусор, но те или отмалчивались, или говорили, что им начальство велело сюда ехать, — рассказала Валентина Ночевкина. — В последний раз мы ловили таких водителей в июне, когда по нашему приглашению к нам приезжала председатель комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству областного Совета Валентина Хромовская. Видеозапись с пойманным водителем грузовика и депутатский запрос о том, что тут происходит, депутат направила прокурору области.
Над свалкой плывет едкий дым. Мусор горит, несмотря на дождливую погоду. Часть свалки покрыта какой-то чадящей коростой. Возможно, это отходы производства находящегося неподалеку частного асфальтового завода. Валентина Ночевкина говорит, что когда ветер меняет направление в сторону СНТ, от вони слезятся глаза и першит в горле, появляются кашель и головные боли. Горящую свалку не раз проливали водой пожарные, но она не гаснет.
— Проблема нашей свалки известна всем органам власти. Я лично носила в прокуратуру коллективную жалобу насчет действий «Прагмы». У этой компании до недавнего времени был КПП на дороге, ведущей к асфальтовому заводу и к свалке. И через этот пост туда шли грузовики непрерывным потоком, — рассказала нам председатель СНТ «Строитель-3» Эльвира Власова.
GOROD48 удалось выяснить следующее.
Свалка находится на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0000000:24452. Его площадь 324 667 кв. м. Категория — земли населенных пунктов, разрешенное использование — для строительства объектов физической культуры и спорта. Ранее там находилась горно-лыжная база «Кругозор», но она закрылась после того, как открылась новая в «Хилл Парке» в Большой Кузьминке. После чего этот земельный участок областное управление имущественных и земельных отношений (сейчас — министерство имущественных и земельных отношений) предоставило в аренду ООО «Прагма» для строительства объектов физической культуры и спорта.
О том, что произошло потом, GOROD48 узнал в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.
Нам сообщили, что арендатор нарушил условия договора. Во-первых, не платил арендную плату. Во-вторых, использовал этот земельный участок в совершенно иных целях, так как спортивный объект «Прагма» в итоге не построила. Вместо этого на участок стали свозить строительные и иные отходы, что не раз подтверждалось проверками управления административно-технического контроля мэрии, министерством природных ресурсов и экологии, Липецкой природоохранной прокуратурой и судебными решениями.
Все эти нарушения привели к тому, что договор аренды земельного участка был расторгнут через суд по иску министерства имущественных и земельных отношений. Земельный участок должен был быть приведен в первоначальное состояние. Но этого сделано не было. Ответчик не исполнил решения суда о взыскании с него 46 млн рублей просроченной задолженности по арендной плате и 15 миллионов — по по иску природоохранного прокурора по причиненному ущербу почве. В итоге исполнительные производства были закрыты в связи с отсутствием у «Прагмы» имущества, на которое могло быть обращено взыскание. Служба судебных приставов не смогла также обеспечить принудительное освобождение участка от всего того мусора, который на нем накопился. Более того, на участок продолжают свозить мусор.
По информации министерства имущественных и земельных отношений, фактически «Прагма» незаконно захватила и использует 32,5 гектара земли. По этой причине министерство продолжает взыскивать с компании просроченную арендную плату. 1 июля министерство выиграло в Арбитраже очередной иск. Суд постановил взыскать с ответчика еще 14,5 млн рублей задолженности. Также по заявлению областного министерства имущественных и земельных отношений полиция возбудила уголовное дело по подпунктам «а», «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).
О мусорной свалке на отведенном под спорткомплекс земельном участке месте мы писали с 2019 года. С тех пор по данным бизнес-агрегаторов, в арбитражных судах РФ были рассмотрены 10 судебных дел с участием ООО «Прагма», в девяти из которых компания была ответчиком. На сегодняшний день в отношении «Прагмы» открыто пять исполнительных производств на общую сумму 8,8 млн рублей. Кстати, 25 апреля в Арбитраже по иску министерства имущественных и земельных отношений Липецкой области начался процесс о признании должника банкротом.
А что же «Прагма»? К сожалению, указанные в реквизитах компании телефоны оказались неработающими, и мы не смогли узнать, как так вышло, что вместо спортивного комплекса на окраине Липецка появилась гигантская свалка.
Вопрос, кто будет этот мусор вывозить? И потом рекультивировать этот участок?
Так как с «Прагмы» взятки будут гладки, а источники образования мусорных залежей никто так и не определил, участок попадет, очевидно, в реестр незаконных городских свалок. И, как это было в случаях с вывозом мусора с территории поселка Северный Рудники или со свалки в промзоне между улицами Флерова, Герцена, Волгоградской и 30-летия ВЛКСМ в районе ЛТЗ, мэрии могут выделить на это средства из федерального или муниципального бюджета. Но если такое случиться, то точно не в этом году.
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