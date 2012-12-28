Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
В Липецке заочно вынесут приговор основателям финансовой пирамиды, обманувшим более 2000 вкладчиков
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Происшествия
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49 минут назад
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Над Липецкой областью по воздушным целям работали системы ПВО
Дежурные средства ПВО уничтожили над 13 регионами страны 313 БПЛА.
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