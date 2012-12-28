Над Липецкой областью по воздушным целям работали системы ПВО

Дежурные средства ПВО уничтожили над 13 регионами страны 313 БПЛА.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурные средства ПВО этой ночью поразили 313 дронов самолетного типа над 13 регионами страны, включая Липецкую область.