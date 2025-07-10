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сегодня, 10:52
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Опасный «танцующий лес» появился в Липецке

Одно кривое дерево в июне уже повредило машину жителя Сокола. Жители дома на Ковалева, 107а боятся повторений этой истории.

На Куршской косе в Калининградской области есть туристическая достопримечательность — «Танцующий лес», участок, поросший причудливо изогнутыми и наклоненными соснами. Но в Липецке есть такой же — ряд деревьев, растущих под разными углами к жилой трехэтажке по Ковалева, 107а. Эта особенность вызвана тем, что растут они из-под кирпичного забора, которым огорожены склады и базы. Между забором и домом его жители ставят свои машины. И вот месяц назад одно дерево раскололось пополам и отвалившаяся его часть рухнула на «Renault Megane IV» мужчины по имени Леонид.

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Будучи человеком основательным, водитель снял последствия на видео, но убедившись в незначительных повреждениях машины, решил не подавать в суд за возмещением ущерба, чтобы не увязнуть в тяжбе. А увяз бы он в ней основательно, судя по его второму видеоролику. Ведь оказалось, что деревья растут не на территории дома, как сказали ему в УК «Лидер». Забор дома, судя по публичной кадастровой карте, находится на частной территории, огражденной тем самым забором, из-под которого растут кривые деревья. Значит, собственнику этой базы их и сносить, пока они не упали на другие машины или на балконы и кровлю дома?

— После нашего обращения в УК к нам приехали ее сотрудники, отмеряли десять метров от стены дома к забору и сказали, что все, дальше не их территория. А дальше, в метре, как раз этот забор с деревьями. Мы пошли на базу, где, как все говорят, постоянно видят машины сети магазинов «Эталон». Там нам показали еще мартовскую заявку в управление главного смотрителя на снос этих деревьев. В УГС заявку приняли, но ничего так и не сделали. А если бы спилили опасные деревья во весне, то в июне одно из них не упало бы на мою машину. Что же делать нам, жителям дома? Мы никак не можем разорвать этот порочный круг. Это выражение означает стечение обстоятельств, выход из которого невозможен или дает отрицательный результат, — говорит Леонид.



Мы обратились к индивидуальному предпринимателю, депутату горсовета Вере Урываевой, считающейся хозяйкой сети магазинов «Эталон». Но она сказала, что базы на Ковалева, 107в ей не принадлежат.

За помощью в разрешении ситуации мы обратились в управление главного смотрителя мэрии. Нам сообщили с отсылкой на ту же публичную кадастровую карту, что деревья растут в заборе производственной базы, и что ее владелец, согласно городским правилам благоустройства, должен обратиться в УГС за актом на их снос.

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падение дерева
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
ежекактус
23 минуты назад
Автолюбители боялись, ныли, но продолжали ставить свои повозки под опасные кривые деревья..
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МЧС
44 минуты назад
Чтобы такого не случалось не ставьте свои машины возле деревьев ?
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МЧС
46 минут назад
Чтобы такого не случалось не ставьте свои машины возле деревьев ?
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Предложение
56 минут назад
В международный розыск надо подать на поиск владельца базы . Пусть Интерпол напрягается. Здесь некому .
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не-а че
сегодня, 11:10
Деревья стену держат. Не надо пилить, а то рухнет стена.
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-
сегодня, 11:08
Нашли, где ездить.
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Александр Н.
сегодня, 11:06
Как всегда замкнутый круг.
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